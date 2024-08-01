1 Ağustos 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Duygusal açıdan partnerinizle tutkulu bir ilişki kurmak için öncelikle bolca konuşmalı ve bazı çizgilerinizi karşılıklı olarak net bir şekilde dile getirmelisiniz.

BOĞA Kendinizi enerjik ve mutlu hissedebilirsiniz. Güne yüksek tempo ile başlamak ve enerjinizin yüksek olması sizi başkalarına karşı daha anlayışlı hale getirebilir.