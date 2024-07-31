31 Temmuz 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde özellikle işiniz için tasavvur ettiğiniz planları üstlerinize açmanız sizin için iyi olacak ve oldukça hoşlarına gidecektir.

ASLAN Bugünlerde kendinizi kontrol etmeniz ve adalet yargınızı asla dengesizleştirmemeniz gereken bir gündesiniz.

BAŞAK Daha duygusal ancak kontrollü ve güçlü hissettiğiniz bugünlerde karşı cinsi de duruşunuz ile cezbetmeyi başarabileceksiniz.

TERAZİ Belirgin isteklerinizi saklamanızın size bir faydası olmayacaktır bu sebepten mesleki işlerinizi daha net bir şekilde gerçekleştirin.