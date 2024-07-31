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31 Temmuz 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

31 Temmuz 2024 Çarşamba günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Duygusal açıdan biraz vurdumduymaz görünerek partnerinizin isyan etmesine neden olabilirsiniz. Bu kadar rahatlık iyi sonuç vermeyebilir. İşte 31 Temmuz 2024 Çarşamba günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 09:42 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 09:42
31 Temmuz 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Yeni yerler görmek, seyahat ve maceralara atılmak için uygun bir gündesiniz. Her şeye iyi tarafından bakmayı başarabileceksiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda kendinizi araştırmacı hissedeceğiniz bir gündesiniz ayrıca ilişkinizde aksiyonun da eksik olmayacağı günler içerisine girmiş bulunmaktasınız.

İKİZLER

Duygusal açıdan biraz vurdumduymaz görünerek partnerinizin isyan etmesine neden olabilirsiniz. Bu kadar rahatlık iyi sonuç vermeyebilir.

YENGEÇ

Bugünlerde özellikle işiniz için tasavvur ettiğiniz planları üstlerinize açmanız sizin için iyi olacak ve oldukça hoşlarına gidecektir.

ASLAN

Bugünlerde kendinizi kontrol etmeniz ve adalet yargınızı asla dengesizleştirmemeniz gereken bir gündesiniz.

BAŞAK

Daha duygusal ancak kontrollü ve güçlü hissettiğiniz bugünlerde karşı cinsi de duruşunuz ile cezbetmeyi başarabileceksiniz.

TERAZİ

Belirgin isteklerinizi saklamanızın size bir faydası olmayacaktır bu sebepten mesleki işlerinizi daha net bir şekilde gerçekleştirin.

AKREP

Son zamanlarda mesleki konularda hedeflerinize yürürken kendinizi iyi planlamalı ve taktik hatası yapmamalısınız.

YAY

Çevrenizle alakalı daha güzel bir iletişim kuracak daha sağlıklı bir hale geleceksiniz.

Sağlıklı iletişim kurmak bir yardıma ihtiyacınız olduğunda size faydalı olacak.

OĞLAK

Bu aralar tutumlu ve ne istediğini bilen halleriniz ile aile içerisindeki sevgi ve saygıyı üzerinize toplayacaksınız. Sağlık konusunda dikkatli olmalısınız.

KOVA

Son zamanlarda özellikle çevrenizle olan iletişiminize dikkat etmelisiniz.

İddialı kararlarınızı vermek için ilerleyen günleri bekleyebilirsiniz.

BALIK

Aşk hayatınızı daha çekilebilir kılmak için bilinçli çaba göstermeniz gerekiyor.

Aldığınız kararlar ve planlarınızın taktir ile karşılanacağı bir gündesiniz.

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