26 Temmuz 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Her şeye yetişmek zorunda hissedebilirsiniz. Sağlık konusunda kendinizi önemsemeniz ve dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

ASLAN Son zamanlarda etrafınızı besliyor, onlara iyi geliyorsunuz. Onlardan da alıyor ve böylelikle alış-veriş dengesini tutturabiliyorsunuz.

BAŞAK Teslim olmak ve kendinizi ihtimallere açmak yeni fırsatlar getirecektir. Duygusal açıdan iyileşmeniz diğer konularda da cesaret ve yapabilirliğinizi arttıracaktır.

TERAZİ Aşk hayatınızda özellikle bekar olan Yay'lar yeni kişilerin dikkatini çektiklerini görebilir ve bu sebepten ötürü kendilerini mutlu hissedebilirler.