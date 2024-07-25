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25 Temmuz 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

25 Temmuz 2024 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Duygusal konularda kendinizi keşfedip ne istediğinizi bildikçe partnerinizle olan ilişkiniz de daha güzel ve verimli bir seviyeye ulaşacak. İşte 25 Temmuz 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:53 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:53
25 Temmuz 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

İstekleriniz ve yapmanız gerekenler çelişebilir. Olumlu kullanılan kalp çakrası, sezgiler gibi hislerinizi aktive etmeye de ihtiyacınız var.

BOĞA

Daha mantıkçı bir tutum sergilemek sizde dengeyi bulmanızda verimli olacak. İş ortamınızda iyi niyetinizi kullanmaya çalışan kişiler olabilir.

İKİZLER

Stresiniz ve iş ortamınızdaki olayların istemediğiniz şekilde gelişmesi durumu söz konusu olacak.

Bu süreçte olumsuz sözler kullanmamaya çalışın.

YENGEÇ

Sabit burcunuz bugün harekete zorlanabilir. İstemediğiniz konularda harekete zorlanmanız etrafınıza karşı hırçın olmanıza neden olabilir.

ASLAN

İşinizi yaparken olumlu davranmalı ama gerekeni yapmaktan da çekinmemelisiniz.

Daha duygusal bir süreç geçirmektense daha yaratıcılık odaklı bir gün geçirmelisiniz.

BAŞAK

Bugünlerde çelişkiler hayatınızda var olabilir. Her konuda çok fazla net ve mantıkçı olmaya çalışmak yerine sezgilerinize de yönelmelisiniz.

TERAZİ

Bugün aklınıza hızlı fikirler gelebilir ve hızlıca onları hayatınıza geçirmek isteyebilirsiniz.

Ayrıca işlerinizi yetiştirmekte problem çekebilirsiniz.

AKREP

İlişkinizde bir şeylerin beklemediğinizden hızlı geliştiğini görerek şaşırabilirsiniz.

Bir şeylerin kontrolünüzden çıkması sizi rahatsız edebilir.

YAY

Kelimelerinizi dikkatli seçmenizde fayda olan bir gündesiniz.

İş yerinizde kontrol ediliyormuş hissinin gelmesi ile beraber sözlerinize dikkat edemeyebilirsiniz.

OĞLAK

Stres odaklı diş hassasiyeti, eklem ağrısı yaşayabilirsiniz bu durum başkaları için sürekli bir şeyler yapıp kendinizi ikinci plana atmanızda yatıyor.

KOVA

Kurallara bağlı çalışma ortamı sizler için sağlıklı olacaktır.

Takım çalışmalarını yönlendirmek ve motivasyon konuşması yapmak için de uygun bir gündesiniz.

BALIK

Duygusal açıdan çok istekli olmayacağınız tamamen yaratıcılığınıza odaklanacağınız bir gün olabilir.

Akşam saatlerine doğru planda olmayan görüşmeleriniz çıkabilir.

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