25 Temmuz 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Daha duygusal bir süreç geçirmektense daha yaratıcılık odaklı bir gün geçirmelisiniz.

İşinizi yaparken olumlu davranmalı ama gerekeni yapmaktan da çekinmemelisiniz.

BAŞAK

Bugünlerde çelişkiler hayatınızda var olabilir. Her konuda çok fazla net ve mantıkçı olmaya çalışmak yerine sezgilerinize de yönelmelisiniz.