23 Temmuz 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Aşk hayatınızda kendinizi daha çekici göreceğiniz ve kendi kendinizin iyi yönlerini keşfederek taktir edeceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN Son birkaç gün içerisinde yaşadığınız sorun ve umutsuzluk geçici olarak hayatınızda olduğu için çıkacak ve eski ruh neşenize döneceksiniz.

BAŞAK Zekanız ve tecrübeleriniz ile devlet işlerindeki problemlerinizi çözebileceksiniz. Bu yüzden tam bir özgüven kendinizi ifade etme noktasında size iyi gelecek.

TERAZİ Kendinizi kötü olan ihtimalin de bilincinde tutun ancak iyiyi her zaman umun ve arayın. Özellikle yasal işlerinizde sakinlik başarı için önemli.