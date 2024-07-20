20 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Partnerinizin ilgisini üzerinizde tutmak hususunda başarılısınız. Enerjinizin arttığı bugünlerde mesleki konularda da güler yüzünüzle ön plana çıkabilirsiniz.

OĞLAK Dostluklarınızın ön plana çıkacağı bu günlerde insanların size karşı olan destek ve saygılarını görerek daha da mutlu ve güvende hissedeceksiniz.

KOVA Yeni bir projeye başlarken tecrübelerinizi ön planda tutacak ve bugün dünden iyi olarak yarınlara da uzmanlık alanınızda başarı götürebileceksiniz.

BALIK Başkalarına olan sevgi ve sadakatiniz ön planda olsa dahi bugünlerde bir tık kendinizi öne almanızın faydası vardır.

Hobi ve yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz.