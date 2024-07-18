18 Temmuz 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY İsteklerinizi hayalperest ve uçuk şekilde elde etmeye çalışmak yerine temkinli planlar ve düzenli bir hal ile ilerleyebilirsiniz.

OĞLAK Eksiklerinizi değiştirme ve dönüştürme fırsatı yakalayabilirsiniz eksiğiniz olmayan konularda da kendi suçunuz olmadığını görerek güçlenebilirsiniz.

KOVA İçsel planda geçici olacak nedensiz bir mutsuzluğunuz kısa süre olabilir. Daha verimli olan bu haliniz sizinle birlikte çalışan kişilerin de dikkatini çekecek.

BALIK Aşk ilişkilerinizde tutumunuz verimli olacak olsa da partnerinizden aynı oranda dönüş alamamak sizi şüpheye düşürebilir.