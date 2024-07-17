17 Temmuz 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı diğer konularda güçlü ve olması gerekenin kararını çekinmeden alabileceksiniz.

OĞLAK Duygusal açıdan kendinizi yalnız hissetseniz de ne kadar güçlü olduğunuzu da fark ettiğiniz bir dönemden geçeceksiniz.

KOVA Bir yalnızlık ve dinginlik size kendinizi korumayı öğreterek iyi gelebilir. Sonunda kimseye faydası olmayacak ilişkilerden kaçının.

BALIK Ben nerede hata yapıyorum hissinin çokça yaygın olacağı bugünlerde kendinizi ve hayatınızı tanımak için evrensel bir fırsat almış ve kullanıyor olacaksınız.