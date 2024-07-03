3 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Hayatınızdaki yeniliklere adapte olabilmek için adeta harp halinde olabilirsiniz. Ancak bu yeniliklerin size büyük huzur getireceğini bilin.

OĞLAK Enerjinizi değiştirmeye niyetlenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bir süredir istikrarlı olarak negatif düşünüyordunuz.

KOVA Kendinizi yeniliklere ve güzel enerjilere adapte etmeye çalıştığınız bir dönemdesiniz. Bu durum sizlerin de enerjisini yukarı çekmiş olabilir.

BALIK Bugünlerde ruhsal arınmanıza ek olarak anda kalarak ve geleceğe dair olumlama yaparak ilerlemeniz sizin için verimli olacaktır.