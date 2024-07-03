3 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇSon zamanlarda eleştirilere dozunda açık olmanızda bir sakınca yok, bu durum kendinizin en iyi hali olmanız konusunda size yardımcı olacaktır.
KOÇSon zamanlarda eleştirilere dozunda açık olmanızda bir sakınca yok, bu durum kendinizin en iyi hali olmanız konusunda size yardımcı olacaktır.
BOĞA
Bu aralar aile içerisindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız.
Öfkeli olmamak için elinizden geleni yapın ve ani karar vermekten kaçının.
İKİZLER
Elinizden çıkarmanız gereken bir meblağ sizi epey zorlayabilir hatta üzebilir ancak evrene güvenmeli ve akışa bırakmalısınız bazı konuları.
YENGEÇ
Son günlerdeki yenilikler aşk hayatınızda da pozitif etkiye sahip olacak. İlerleyen günleriniz daha romantik enerjiye sahip olabilir.
ASLAN
Bugünlerde etrafınızdakileri üzebilme ihtimaliniz var. Düşünmeden ani verilmiş bir karar hem sizi hem etrafınızdakileri karamsarlığa sürükleyebilir.
BAŞAK
Son zamanlarda kalbinizin isteklerine karşın cesur adımlar atmanız gerekmekte.
Aşk hayatınızda hareketlenme söz konusu olacak.
TERAZİ
Kısa süreli bir maddi problemden sonra gelecek ferahlık size daha iyi hissettirecek. Eskiden yaptığınız hataları yapmamaya özen göstermelisiniz.
AKREP
Kendinizi sıkmak yerine yeni maddi kapılar için fikirlerinizi yaratıcı kullanmaya çalışın. Bunu bilinçli olarak değiştirebilme potansiyeline sahipsiniz.
YAY
Hayatınızdaki yeniliklere adapte olabilmek için adeta harp halinde olabilirsiniz. Ancak bu yeniliklerin size büyük huzur getireceğini bilin.
OĞLAK
Enerjinizi değiştirmeye niyetlenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bir süredir istikrarlı olarak negatif düşünüyordunuz.
KOVA
Kendinizi yeniliklere ve güzel enerjilere adapte etmeye çalıştığınız bir dönemdesiniz. Bu durum sizlerin de enerjisini yukarı çekmiş olabilir.
BALIK
Bugünlerde ruhsal arınmanıza ek olarak anda kalarak ve geleceğe dair olumlama yaparak ilerlemeniz sizin için verimli olacaktır.