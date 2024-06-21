21 Haziran 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Herkesin işine koşmaktan kendinizle ilgilenecek yeterli zamanı bulamamanız enerjinizin gün ortasında tükenmesine sebep verebilir.

ASLAN Doğa yürüyüşleri size bir canlılık katabiliyor bu sebepten sosyallik sizin enerjinizde var. İçinizdeki hareketi görüp onunla buluşabildiğiniz taktirde hayat çok güzelleşecek.

BAŞAK Bugünlerde kendinizi biraz daha dingin ve ağırlaşmış hissedebilirsiniz. Bu durum ise kendinizi bazı meselelerden soyutlamanıza sebep olabilir.

TERAZİ Kusurlarınızı fark etmek ve onları düzenlemeye yoğunlaşmak içsel yolculuğunuzda da size tam ve tüm düzeyde anlamlı bir perspektif kazandıracaktır.