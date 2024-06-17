17 Haziran 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Dünya son haftalarda çok daha parlak bir yer gibi görünüyor ve bunun devam etmemesi için hiçbir neden yok, ancak gelmek üzere olan daha zorlu aşamaya hazırlıklı olmanız gerekiyor.

ASLAN Sonrasında pişman olacağınız bir cümle kurmamak için dikkatinizi merkezinizde odakta olmanız çok önemli, sizler kolayca sakinleşebiliyorsunuz.

BAŞAK İşinizle alakalı olarak da yine strese dayanıklılık, sabır ve neşe özellikleriniz ön plana çıkabilir ve üstlerinizin gözünde pozitif yönlerinizle var olabilirsiniz.

TERAZİ Hayatınızda dinginlik arayacağınız için bilinçli olarak evde kalmayı tercih edebilirsiniz. Neşenizi ve güler yüzünüzü herkes ile paylaşın.