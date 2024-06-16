16 Haziran 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Enerjinizin düşeceği bu günde çalışmak ya da herhangi bir şeye katkı sağlamak istemeyebilirsiniz. Doğanızdaki yataylık su yüzüne çıkabilir.

OĞLAK Bu aralar her kararın getirisi ve götürüsü olacağını da unutmayın. İstikrarla her gün aynı istekte olmak sizi sonuca götürür. sabırlı olmalısınız.

KOVA İlişkisel konularda hemen her şeye evet demeden önce iki kez düşünmek sizi yıpranmaya karşı koruyacaktır, sezgileriniz de destek olacaktır.

BALIK İçinde bulunduğunuz realiteyi değiştirmek adına büyük kararlar alabilirsiniz.

Elektroniklerinizle alakalı problemleri halletme çabaları ile günü geçirebilirsiniz.