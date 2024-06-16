SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

16 Haziran 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

16 Haziran 2024 Pazar günlük burç yorumları... 16 Haziran 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde arkadaşlarınızı kıramayacağınız ve katılmanız gereken etkinlikler söz konusu olabilir. Biraz kafa dağıtmak iyi gelecektir. İşte 16 Haziran 2024 Pazar Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 10:01 Güncelleme 16 Haziran 2024, 10:01
16 Haziran 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

İşe geç kalmak gibi konular gündeminize dahil olabilir. Ayrıca gün içerisinde maddi gelir gider dengenizi de iyi ayarlamanız hayrınıza olacaktır.

BOĞA

Son zamanlarda İş konusunda 'zararın neresinden dönülürse kardır' duruşunuz ile iş çevrenizdekilere karşı da pozitif enerji teşkil edeceksiniz.

İKİZLER

Bir şeyler yapmak için hâlâ zamanınız var.

Yaratıcı proje üzerinde çalışıyorsanız, elinizden geleni yapın ve alkışı alacak olanın kendiniz olduğundan emin olun.

YENGEÇ

Eğrinin aşağı tarafında olduğunuzu hissediyorsanız çok fazla endişelenmeyin çünkü birkaç gün içinde hayatınız yeniden yükselişe geçecek.

ASLAN

Bugünlerde arkadaşlarınızı kıramayacağınız ve katılmanız gereken etkinlikler söz konusu olabilir. Biraz kafa dağıtmak iyi gelecektir.

BAŞAK

Yükselmek istiyorsanız, hamlenizi bir an önce yapmalısınız. Güneş önümüzdeki hafta haritanızın kariyer alanından ayrıldığında, kendinizi fark ettirmek kolay olmayacak.

TERAZİ

Bugünlerde küçük kaçamakların zararı yoktur lakin süreci uzatırsanız kendi hayalleriniz ve hedeflerinizden bilinçli olarak uzaklaşabilirsiniz.

AKREP

Ev işleri, dizayn ve arkadaş ziyaretleri için uygun bir gün olacak. Hayatın zorluklarını bir süre de olsa görmezden gelmeniz için evren sizi destekleyecek.

YAY

Enerjinizin düşeceği bu günde çalışmak ya da herhangi bir şeye katkı sağlamak istemeyebilirsiniz.

Doğanızdaki yataylık su yüzüne çıkabilir.

OĞLAK

Bu aralar her kararın getirisi ve götürüsü olacağını da unutmayın. İstikrarla her gün aynı istekte olmak sizi sonuca götürür. sabırlı olmalısınız.

KOVA

İlişkisel konularda hemen her şeye evet demeden önce iki kez düşünmek sizi yıpranmaya karşı koruyacaktır, sezgileriniz de destek olacaktır.

BALIK

İçinde bulunduğunuz realiteyi değiştirmek adına büyük kararlar alabilirsiniz.

Elektroniklerinizle alakalı problemleri halletme çabaları ile günü geçirebilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Kurban Bayramı namazını Marmaris’te kıldı! Vatandaşa nasihat Haremi Şerif’li dua!
Her Kurban Bayramı değişmeyen manzara! Acemi kasaplar kanlar içinde hastanelere akın etti
Koza Altın İşletmeleri
2 milyondan fazla Müslüman kutsal topraklarda hacı oldu! Cemerat’ta ’Büyük Şeytan’a 7 taş
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası! 5 ölü Bin 421 yaralı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’in kabrinde! Flaş Cumhur İttifakı mesajı: Bizde çatlama olmaz
MOSSAD casusu Ahmet Ersin Tumcalı’nın gizli ortağı deşifre oldu!
Eylem Tok ve Timur Cihantimur yakayı böyle ele verdi! Adım adım operasyon! Küba’ya mı kaçacaklardı? İşte Florida savcısının o dilekçesi
Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar camileri doldurdu! | Ülke genelinde Kurban Bayramı
Emekliye dörtlü artış formülü: Temmuz’da yapılacak zamlar netleşiyor! Uygulanacak yeni oranlar ne olacak?
Gaziantep’te katliam! Tartıştığı 5 kişiyi öldürüp intihar etti
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki: Onlar ne yaparsa yapsın! Cumhur İttifakı bir 6’lı masa değildir
Fatih’te cuma namazı kılanlara küfürler savurup videoya alan alçak tutuklandı
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nden skandal! Isırma vakası üzerine toplanan köpekleri tekrar sokaklara saldılar
Filistin’de insanlık felaketi! BM’den kan donduran açıklama: 50 bin çocuk ölümle burun buruna
SON DAKİKA