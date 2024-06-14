14 Haziran 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ İş çalışmalarınızda başkalarının yardım teklifini geri çevirmediğiniz taktirde mutlu olacaksınız. Uzun süre sorunlarınızdan kaçmayın.

ASLAN Büyük konuşmayı ve neler yapabileceğinizi dünyaya göstermeyi seviyorsunuz, ancak gezegenler, bugün çok fazla söz verirseniz yarın pişman olabilirsiniz diye uyarıyor.

BAŞAK Tek tehlike, bugün çok fazla para harcayabilmeniz ve hafta sonu kendinizi yetersiz bırakabilmenizdir. Ancak zamanı geldiğinde bunun için endişelenin.

TERAZİ Sabah saatlerinde gergin hissedebilirsiniz. Özellikle bugünlerde çeşitli vaadler duyabilir ve gerçekleşmesi için de çaba gösterebilirsiniz.