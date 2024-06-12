12 Haziran 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Rakiplerinizi taktir edecek centilmenliği göstermeniz çok önemli olacak. Yüksek enerjiniz ruhsal olarak başkalarına yardım ve cesaret vermeye itecek.

BOĞA Ailevi konularda destek gördüğünüzü görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz.