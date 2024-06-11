11 Haziran 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Aşk hayatınızda derin ve hassas bir ruha sahip olduğunuzu görebilen kişilerle seçici bir ilişki yürütebilirseniz şansınız açık olacak.

ASLAN Sizlerle ilgilenen çok olsa da konsantrasyonunuzun odağında işiniz ve uğraşılarınız olacağı için önünüzü pek göremeyebilirsiniz.

BAŞAK Kendinizi daha iyi bir düzeye taşımak için göstereceğiniz bilinçli çaba sayesinde yeni kişilerle tanışma ve görüşme durumlarınız olabilir.

TERAZİ Bugünlerde eleştiriye de açık olmanız oldukça önemli. Eleştirel fikirler moralinizi bozmasın ve iyiliğiniz için olduğunu bilin.