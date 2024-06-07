7 Haziran 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bu aralar çevrenizdekilerin güvenini kazanmak bu hayatta sizin en büyük artınız iken kullandığınız yumuşak cümleler de buna renk katıyor.

OĞLAK Onların size olan sevgisi sizin hayat enerjinizi arttırırken varlığınızın gelişimine de destek oluyor. Sevildiğinizi bilmek sizin için oldukça önemli bir konumda.

KOVA Bugünlerde her şeyin bu kadar kolay olmasına şaşırabilirsiniz. Tutumunuz yumuşak oldukça seveniniz ve çevreniz artmakta.

BALIK Bugünlerde aşk hayatınızda, aile ilişkilerinizde ve çok yakınlarınızla aranızda daha da derin bir bağ oluşturabileceğiniz bir gündesiniz.