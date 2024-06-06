6 Haziran 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ İçgüdülerinizi dinleyin ve size söylediklerine göre hareket edin, özellikle de dünyanın geri kalanı sizin deli olduğunuzu söylese bile.

ASLAN Bugün hiçbir şeye yetişemediğinizi hissedebilirsiniz. İş toplantısı, açılış, seyahat gibi olası her şey için harekete geçmeniz gereken bir gün olabilir.

BAŞAK Bugün olanlar şüphesiz sizi şaşırtacak, ancak geçmişteki olayları düşünürseniz bunun bir neden-sonuç sürecinin sonucu olduğunu fark edeceksiniz.

TERAZİ Hayatınızda her açıdan kendinizi zirvede hissedeceğiniz günlerdesiniz. Çoklu düşünüp olasılıkları göz önünde bulundurursanız kaliteli bir yaşam elde edersiniz.