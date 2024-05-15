SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

15 Mayıs 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

15 Mayıs 2024 Çarşamba günlük burç yorumları... 15 Mayıs 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde duygusal konulara önem verebilirsiniz bu konularda atılım yapmamalısınız. İlginiz var da birine açılmaya niyetli iseniz süreci erteleyin. İşte 15 Mayıs 2024 Çarşamba günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:59 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 09:59
15 Mayıs 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Yaptığınız işler fark yarattığından insanların kıskançlıklarını üzerinizde hissedebilirsiniz.

Nazarlardan etkilenmemeniz için titreşiminizi yüksek tutmanız önemli.

BOĞA

Önümüzdeki günler tam bir çelişki olarak geçebilir, dualiteyi derinden hissedebilirsiniz.

Çek-senet hesaplamalarınıza, kredilerinize, gelir gider dengenize çok dikkat etmelisiniz.

İKİZLER

Maddi konularla ilgili problem yaşayacak gruplar içerisindesiniz.

Ödeyeceğiniz meblağlar varsa eğer ötelemenizde fayda var çünkü verdikçe elinizden çıkabilir.

YENGEÇ

Her türlü ortaklığınızla alakalı olarak dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz zira bugünlerde kendinizi biraz sinirli hissedebilir.

ASLAN

Bugünlerde bazı tedirginliklerinizden ötürü bastırılmış öfke hissedebilirsiniz sizler için meditasyon ya da ibadet bu süreçte adeta şart.

BAŞAK

Bitmek bilmeyen bazı angarya işleriniz bugünlerde tekrar su yüzüne çıkabilir.

Evrak-devlet işleriniz olabilir ya da varsa mahkeme tarihiniz belirlenebilir.

TERAZİ

Evli Terazi'ler ailenin önemli kararlarını almayı ilerleyen günlere bırakın. Kusurlarınız yüzünüze vurulabilir, gergin olabilirsiniz.

AKREP

Ufacık bir olayda ipleri koparma raddesine gelebilirsiniz.

Kendinizi şartlamayın ancak kendinizin de farkında olacağınız bir süreç benimseyin.

YAY

Bugünlerde duygusal konulara önem verebilirsiniz bu konularda atılım yapmamalısınız.

İlginiz var da birine açılmaya niyetli iseniz süreci erteleyin.

OĞLAK

Taşınmak, yer değiştirmek gibi bir planınız varsa süreci ötelemenizde fayda var. Strese karşı bir şekilde önleminizi almanızda fayda var.

KOVA

Sağlık açısından bugünlerde tansiyonunuza dikkat etmenizde fayda var. Biraz gergin olsanız da çok kötü bir durum olmayacak.

BALIK

İş değişikliği sürecinde iseniz bu süreci erteleyin.

Seyahat için uygun bir zaman olmamakla beraber ev içerisinde de alacağınız haberler stresinizi arttırabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!
Türk Telekom
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin iddianamesinde şok detay! Örgütten ayrılmak isteyene ’dekor yapmak’ şifresiyle dayak!
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!
Başkan Erdoğan’dan Hamas çıkışı: Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyorlar | Katil İsrail’e sert sözler
Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor
SON DAKİKA