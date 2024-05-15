15 Mayıs 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bugünlerde duygusal konulara önem verebilirsiniz bu konularda atılım yapmamalısınız. İlginiz var da birine açılmaya niyetli iseniz süreci erteleyin.

OĞLAK Taşınmak, yer değiştirmek gibi bir planınız varsa süreci ötelemenizde fayda var. Strese karşı bir şekilde önleminizi almanızda fayda var.

KOVA Sağlık açısından bugünlerde tansiyonunuza dikkat etmenizde fayda var. Biraz gergin olsanız da çok kötü bir durum olmayacak.

BALIK İş değişikliği sürecinde iseniz bu süreci erteleyin.

Seyahat için uygun bir zaman olmamakla beraber ev içerisinde de alacağınız haberler stresinizi arttırabilir.