13 Mayıs 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde hayatınızın her yönüne kendinizi açarak akışta kalmanızda fayda var. Evren sizi yer yer yin enerjinizi kullanmaya itebilir.

ASLAN Sevgi barındıran herhangi bir şeye de aynı şekilde yönelebilirsiniz ve bu ruh hali size oldukça iyi gelecektir. ancak önünüze çıkan taşlara verdiğiniz tepki çok önemli.

BAŞAK Bazı şeylerin oluşumu zaman isteyeceği için sabrınızı en üst potansiyelinde kullanmalısınız. Bekleyin, niyet edin ve ümit edin. İsteklerinizi mutlaka ki çekeceksinizdir.

TERAZİ Bugünlerde olayları tasarlamak yerine olduğu gibi bırakın çoğu zaman senaryo kafanızda tasarladığınız kadar kötü bir şekilde olmayacaktır.