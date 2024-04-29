SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

29 Nisan 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

29 Nisan 2024 Pazartesi günlük burç yorumları... 29 Nisan 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde gününüzü düşünerek ve insanlarla empati kurarak geçirebilirsiniz. Entelektüel duruşunuz ile karşı cinsi de büyüleyebilirsiniz. İşte 29 Nisan 2024 Pazartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:56 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:56
29 Nisan 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Toplumsal bilincinizin belirgin olarak gelişeceği bugünlerde dostluklarınız daha da sağlamlaşabilir zira empati hassasiyetiniz kimseyi kırmanıza izin vermeyecek.

BOĞA

Bu aralar eğer imkanınız varsa tatile gidin.

Yoksa mutlaka topraklanacak bir imkan kendinize yaratın ya da doğa yürüyüşlerine çıkın.

İKİZLER

Dışarıdan bir göz olarak olayları tasarlayın neler yapabileceğinizin bir dokümanını kafanızda belirleyin, gerekirse yazın ve birkaç hafta içerisinde eylemlerinize başlayın.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda son derece başarılı olacağınız bir gündesiniz.

Kendinizi keyifli hissedecek ve karşı cinsle verimli bir etkileşim içerisinde olacaksınız.

ASLAN

Sizler için tatil planları yapmaya son derece uygun. İlham verici yeni fikirleri hayatınıza çekebilir, aşk ve iş konularında isteklerinize ulaşmak için yeni bağlantılar yaratabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde gününüzü düşünerek ve insanlarla empati kurarak geçirebilirsiniz.

Entelektüel duruşunuz ile karşı cinsi de büyüleyebilirsiniz.

TERAZİ

Başarılarınız hali hazırda iş arkadaşlarınızı kıskandırıyor olabilir, gireceğiniz polemikleri aleyhinize kullanmak için etrafınızda hazır bekleyen kişiler olabilir.

AKREP

Yalnız olan Akrep'ler hiç beklemedikleri bir anda aradıkları partneri bulabilirler ve damdan düşer gibi bir ilişkiye başlayarak kendileri de şoka girebilirler.

YAY

Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirmek için plan kurabilirsiniz ancak eyleme geçmek için uygun bir gün değil. Dostlarınızın güzel fikirleri ile motive olabilirsiniz.

OĞLAK

Aile ilişkilerinde beklediğiniz pozitif adım hayatınızda bugün belirebilir.

Aile üyeleri ile arası bozuk olan Oğlak'lar barışma yaşayabilirler.

KOVA

Bugünlerde mesleki konularda çok fazla tartışma ve polemik içerisine girmemeye çalışın. Oklar tamamen sizin üzerinize dönebilir.

Sakin kalmaya gayret edin.

BALIK

Bu aralar aşk ilişkilerinde aktif pozitif durumlar meydana gelebilir.

Özellikle öğlen saatlerinde aşk mesajları alabilirsiniz, eski sevgiliniz bile dönebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA