29 Nisan 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Sizler için tatil planları yapmaya son derece uygun. İlham verici yeni fikirleri hayatınıza çekebilir, aşk ve iş konularında isteklerinize ulaşmak için yeni bağlantılar yaratabilirsiniz.

AKREP

Yalnız olan Akrep'ler hiç beklemedikleri bir anda aradıkları partneri bulabilirler ve damdan düşer gibi bir ilişkiye başlayarak kendileri de şoka girebilirler.