21 Aralık en uzun gecenin burçlara etkileri! Bu burçlar gardını alsın! Kim, nasıl etkilenecek? Akrep, Boğa, Aslan, Oğlak, Yay, Koç...

ASLAN (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS): Sağlığınıza daha fazla odaklanma vakti geldi. Günlük rutinlerinizi gözden geçirerek, sağlıklı alışkanlıklara yönelme zamanı. BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL): Aşk, yaratıcılık ve eğlence konularında dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Yaratıcı projelere odaklanmak ve hayatınıza heyecan katmak için güzel bir dönem.

TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM): Ev ve aileyle ilgili konularda değişikliklere açık olun. Aile bağlarınızı güçlendirmek ve evdeki dengeyi sağlamak için harika bir zaman. AKREP (23 EKİM - 21 KASIM): İletişim konularında önemli değişikliklere hazır olun. Duygularınızı ifade etmek ve derinleşmek için fırsatlar söz konusu.

YAY (22 KASIM - 21 ARALIK): Maddi konularda dikkatli olun. Finansal planlarınızı gözden geçirme ve yeni gelir kaynaklarına yönelme zamanı. OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK): Sizin için önemli dönüşümleri beraberinde getiriyor. Kişisel hedeflerinizi ve kimliğinizi gözden geçirme vakti.

KOVA (20 OCAK - 18 ŞUBAT): Toplumsal etkilerde ve kişisel hedeflerinizde büyük değişikliklere hazır olun. Jüpiter ve Satürn'ün burcunuza geçişi, yeni bir başlangıcın işareti olabilir. BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART): İçsel keşif ve ruhsal gelişim konularına odaklanma zamanı. Meditasyon ve içsel denge arayışında olabilirsiniz. Eğer önce sağ parmağını üste koyuyorsan sen... Baş parmaklarını birleştirme şeklin kişiliğini ortaya koyuyor! 5 formülle doğal gaz faturanız %50 yarı yarıya inecek! Yüksek fatura derdine son verin