25 Kasım 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Aşk konusunda yeniliklere ve güzelliklere adapte olduğunuz bir gündesiniz.

Yeni ilişkiler özellikle bekar olan Yengeç'ler için oldukça uygun.

ASLAN

Karakteristik olarak yapıcı ve verici bir ruh hali içerisinde olsanız da sinirlerinizi kontrol etmekte problem çekebiliyorsunuz.

Rasyonel düşünün.

BAŞAK

Karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerine açık olabilirsiniz.

Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir.

TERAZİ

Zaman içerisinde geliştirdiğiniz alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde karar almak ve uygulamak hususunda oldukça istikrarlı olabilirsiniz.