24 Kasım 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

BAŞAK Çevrenizdekileri olumlu etkilediğiniz kendinize de şifa olduğunuz bir gündesiniz. Barışçıl bir ruh hali benimseyebilirsiniz ve bu da size iyi gelebilir.

TERAZİ

Dostlarınızı kaybetmemek için ya da kendinizi iyi hissetmek için olumlu cümleler kurmaya çalışın ancak yenilikler ve anda kalmaktan da çekinmemeye çalışın.