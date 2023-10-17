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Önümüzdeki ay aşkı bulacak 3 burç! Kasım'da aşk başkadır! Mutluluk sandığı açılacak

Kasım ayı yaklaşırken önümüzdeki ay mutluluğu yakalayacak burçlar da belli oldu. Astrologlar 3 burcu işaret etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 15:34 Güncelleme 17 Ekim 2023, 15:35
Önümüzdeki ay aşkı bulacak 3 burç! Kasım’da aşk başkadır! Mutluluk sandığı açılacak

Kasım ayında aşkta yüzü gülecek burçlar açıklandı. Kimi burçlar paradan kimi burçlar da aşktan yana şanslı olacak. Peki hangi burçlar mutluluğu bulacak?

AKREPLERİ GÜZEL BAŞLANGIÇLAR BEKLİYOR

Bilindiği üzere Akrep burçları tutkularıyla tanınır. Önümüzdeki ay Akrep burçları güzel bir başlangıç yapabilir.

Akrep burçları her daim tutkusunu sürdürmek ister. Onlar, aradıkları heyecanı canlı tutacak bir partner isteyecekleri döneme giriyor. Astrologlar ilişkinin selameti açısından gereksiz kıskançlık yapmamaları konusunda da uyarıyor.

KARİYERLERİNDEKİ GELİŞME AŞK HAYATLARINA YANSIYASACAK

Yay burçlarını hem kariyerlerinde hem de aşkta mutluluk bekliyor. Profesyonel yaşamlarında sergiledikleri performans sonucu maddi durumlarında yaşanan değişiklik ilişkilerine olumlu anlamda yansıyabilir.

ÇİFTE MUTLULUK!

Koç burçları aradıkları aşkı kasım ayında bulacaklar. Öte yandan astrologlar onların finansal açıdan şanslı olabilecekleri bir döneme gireceklerini vurguluyor.


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