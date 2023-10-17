PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

Bu burçlar taşı sıksa suyunu çıkarır! En kararlı burçlar hangileri?

Gözlerini her şey için karartabilecek olan burçlar, Zodyak’ın ilk 3 burcu olan koç, boğa ve ikizler burçlarıdır. Koç burçları, hiçbir şeyden korkmamaları yani cesur olmaları ile bilinir. Koç burçları, özellikle bir şeyi istedikleri zamanlarda alamadıkları zaman dünyanın en gözü kara burcuna dönüşebilirler. İkizler burcu, kovalardan sonra en deli burç olarak bilinir. Bu nedenden dolayı da ikizler burcu biri de gözünü herhangi bir durum için karartarak istediği her şeyi alabilecek güçte olabilirler. Boğa burçları, genellikle rahatlıkları için yaşadığı düşünülen burçlar olmalarına rağmen kimsenin beklemediği şeyleri yapacak seviyelerde olabilirler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 08:04 Güncelleme 17 Ekim 2023, 08:04
Bu burçlar taşı sıksa suyunu çıkarır! En kararlı burçlar hangileri?

Gözleri kararırsa gemileri yakabilecek kadar gözü kararabilecek olan burçların en başında kova burçları gelir. Kova burçları, özellikle kendi yapmak istedikleri bir durum başkaları tarafından engellenirse delirebilirler. Kova burçlarından sonra da aslan burçları gelir. Aslan burçları, istedikleri bir şeyi mutlak suretle almak için gerekirse gemileri, gerekirse limanları yakabilirler. Bu nedenle de aslan burçlarına karşı dikkatli olunması gerekebilir. Yay burçları da Zodyak'ın en görü kara burçları arasına girebilir. Yay burçları genellikle bu sıralama içine girebilecek burçlar arasında görülebilir. Özellikle hırslandıkları zamanlarda çok fazla şey yapabilirler.

Burçların Korkutucu Özellikleri Nelerdir?

Burçların korkutucu olarak bilinen özellikleri, şöyle sıralanabilir:

• Koç: Koç burçlarının en korkutucu özelliklerinden biri, her şeyi bildiklerini düşünmeleridir. Özellikle koç burcu erkekleri, dışarıya kendilerini çok soğuk ve bencil olarak gösterebilen kişilerdir.

• Boğa: İnatçı burçlar arasında olan boğa burçları, genellikle çevreleri tarafından laf anlamaz biri olarak tanınırlar. Hem kadınları hem de erkekleri inatçılık ile beraber laf anlamama özellikleri de mevcuttur.

• İkizler: İkizler burcunun en korkutucu özelliklerinden biri, sürekli olarak düşünmeleridir. Bu düşünme düzeyi, bazen ikizler burçları için şizofreni seviyesinde olabilir. Bu nedenle de ilişkilerinde bazen sorunlar yaratabilir.

• Yengeç: Yengeç burçları, tembellikleri sebebi ile bazı durumlar içinden çıkamayabilirler. Tembel olmaları ile beraber boşvermiş tavırları insanların canını sıkabilir.

• Aslan: Aslan burçları, en çok kendilerinden arkasından konuşulmasından sonra insanlara verdikleri tepkiler genellikle korkutucu olabilir. Bu nedenle de aslan burçları ile kurulan iletişimlere dikkat edilmesi gereklidir. Aslan burçlarının karşılarında olan kişilere söyleyecekleri şeyler fazla kırıcı olabilir.

• Başak: Başak burçlarının en büyük takıntıları düzen konusundadır. Başak burçlarının evinde kalınmasından veya özel eşyalarının yerlerinin değiştirilip düzenlerinden bozulmasından sonra yaşanacak olan şeyler kişilere sıkıntı verebilir.

• Terazi: Sanata, güzelliğe ve estetiğe olan düşkünlüklerinden dolayı genellikle maddi yönde sıkıntı çekebilirler. Ancak terazi burçlarına çekmekte oldukları sıkıntıların yapmış olduklarından dolayı yaşandığının söylenmesi, kendilerine fazla tepkiler verilmesine sürekli olarak laf sokulmaya başlanmasına neden olacaktır.

• Akrep: Duygusuz burçlar arasında yer alan akreplerin kendilerine duygusuz olduklarının hatırlatılmasından sonra verecekleri büyük tepkilerden biraz çekinilmesi gereklidir.

• Yay: Bazı şeyleri sürekli olarak doğru yaptıklarını düşünmelerinden dolayı kendilerini insanlardan üstte gören yaylar, kendilerinin ne olduğunu başkalarından duymalarından sonra biraz bozulabilirler.

• Oğlaklar: Oğlak burçları, maceradan uzak durmayı seven burçlardır. Bu uzak duruşları sebebi ile de cimri olarak bilinen oğlaklar, kendilerine cimri olduğunun söylenmesinden hiç hoşlanmazlar.

• Kova: Kova burçları dedikodu yapmayı en fazla seven burçlar arasında yer alırlar. Bu nedenle de çıkarcı olarak da bilinirler. En gözü kara burçlardan biri olan kova burçları, bu özelliklerini dışarıdan duyduklarında tepki vermeye açık olabilirler.

• Balık: Balık burçları kafalarında kurmaya meyilli burçlar arasında yer alır. Düşünceleri sürekli kendilerine zarar verse de bu alışkanlıklarından vazgeçemezler.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı operasyon: Çetelere nefes aldırmayacağız
Hayat finans
SON DAKİKA