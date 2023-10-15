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Sır küpü de var kavgacı da! O yönlerini saklıyorlar! İşte burçların gizli özellikleri!

Hayatlarını başka göstermelerine rağmen farklı bir hayata sahip olan burçlardan en bilinmeyeni kova burçlarıdır. Kovalar, en gamsız insanlar olarak tanınabilirler. Ancak kovaların kimseye göstermedikleri bir de takıntılı tarafları vardır. Bu nedenle de kova burçları, istedikleri herhangi bir şeyi ne pahasına olursa olsun hayatlarında var etmek amacı ile çalışırlar. Kovalardan sonra bu burçların hayatı asla dışarıdan görüldüğü gibi değil listesine ismi eklenecek olan burç akrep burçlarıdır. Akrepler, her zaman sinsi ve sakin olarak bilinseler de bazı durumlarda koçlardan daha sinirli bir hale hızlıca gelebilirler. Kavga etme konusunda başarılı olan akreplerin hiçbir kavgası sessiz olmaz ve kavga sonunda mutlaka birine zarar vermiş olurlar.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 08:05 Güncelleme 15 Ekim 2023, 08:05
Sır küpü de var kavgacı da! O yönlerini saklıyorlar! İşte burçların gizli özellikleri!

Hayatlarını başka göstermelerine rağmen farklı bir hayata sahip olan burçlardan en bilinmeyeni kova burçlarıdır. Kovalar, en gamsız insanlar olarak tanınabilirler. Ancak kovaların kimseye göstermedikleri bir de takıntılı tarafları vardır. Bu nedenle de kova burçları, istedikleri herhangi bir şeyi ne pahasına olursa olsun hayatlarında var etmek amacı ile çalışırlar. Kovalardan sonra bu burçların hayatı asla dışarıdan görüldüğü gibi değil listesine ismi eklenecek olan burç akrep burçlarıdır. Akrepler, her zaman sinsi ve sakin olarak bilinseler de bazı durumlarda koçlardan daha sinirli bir hale hızlıca gelebilirler. Kavga etme konusunda başarılı olan akreplerin hiçbir kavgası sessiz olmaz ve kavga sonunda mutlaka birine zarar vermiş olurlar.

Burçların Tahmin Edilmeyen ve Bilinmeyen Özellikleri Nelerdir?

Burçların kendilerinde en göstermedikleri özellikler, bugüne kadar birçok kişiye bu burçların hayatı asla dışarıdan görüldüğü gibi değil dedirtmeyi başarmış özellikler arasında yer alır. Bu özellikler şöyle sıralanmıştır:

  • Koç: Koç burçları, kimseye göstermemelerine rağmen en merhametli burçlardan biridir. Koç burçları gergin olmalarına rağmen kimseye isteyerek zarar verme eğilimine girmezler çünkü içlerindeki merhamet kendilerine engel olur.
  • Boğa: Kendilerini belli etmeseler de boğa burçları, sevgiyi ve aşkı iliklerinde yaşayan burçlar arasında yer alırlar. Genellikle vurdumduymaz tavırlarını yaralanmamak içi sergilerler.
  • İkizler: İkizler burcu dengesizliğin burcu olsa da genelde hareketlerinin tümünü planlar ve kendilerine hiçbir zaman zarar gelmeyeceğine emin olmalarından sonra yeni adımlar atarlar.

  • Yengeç: Yengeç burçlarının kadın ve erkekleri evcimen olarak bilinir. Ancak yengeç burçlarının özellikle erkekleri, aldatmaya meyilleri ile tanınırlar. Bu nedenle yengeç burcuna güven konusunda biraz dikkat edilmelidir.
  • Aslan: Aslan burçları kendilerini dışarı egolu olarak gösterseler de her zaman insanları düşünürler. Özellikle bu insanların yardıma ihtiyaçları varsa ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışırlar.
  • Başak: Çok vicdanlı olan başak burçları, bu özelliklerini kimseye göstermeseler de her gece yattıkları zaman yaptıklarını gözlerinin önünden geçirerek hareket ederler.
  • Terazi: Terazi burçları asla kavga eden kişiler olarak bilinmezler. İnsanlara karşı sevecenlikle yaklaşan bu burç, tartışmalarında karşılarında olan kişilerin kalbini fazlaca kırabilirler.

  • Akrep: Akrep burçları anı yaşamayı seven burçlar olarak bilinseler de aslında plansız hareket etmekten hiç hoşlanmazlar.
  • Yay: İnsanlardan kolaylıkla vazgeçebilir gibi görünmüş olsalar da hayatlarından insan çıkarma işlemini hızlı ve sert bir biçimde gerçekleştiremezler. Bu nedenle de sürekli olarak vicdansal bazı hesaplaşmaların içine kendilerini sokabilirler.

  • Oğlak: Oğlak burçlarının yaşadıkları her şeyden kendilerine çıkardıkları bazı dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde kendilerini her gün daha ileri götürür ancak bu durumu kimse ile paylaşmazlar.

  • Kova: İnsanlara yardım etmekten en çok seven insanlardır. Duygularlarla hareket etmekten hiç hoşlanmasalar da kovalar yardıma ihtiyacı olduğunu birini gördükleri zamanlarda susup oturamazlar.
  • Balık: Balık burçları yapmış oldukları hatalardan dolayı kendilerini dünyalarına en hızlı kapatan burçlar arasında yer alırlar. Bu nedenle eğer bir balık burcu insanlarla iletişim kurmuyorsa mutlaka daha önce bir sıkıntı yaşamıştır.


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