Bu burçlar para saçıyor! Onlarla arkadaş olmanın bir yolunu bulun! İşte en bonkör burçlar!

Alışveriş yaparken çokça cömert olabilecek olan burçların başında boğa burçları gelir. Boğalar aslında çok cömert olarak anılmazlar. Ancak rahatlıkları ve boğazlarına düşkünleri sebebi ile alışveriş konusunda asla cimrilik yapmazlar. Boğa burçlarından sonra ise balıklar gelir. Balık burçlarının hem kadınları hem de erkekleri konu yemek yemek olduğu zamanlarda harcadıkları paraya asla acımayan burçlar arasında yer alırlar.

İşte En Cömert Olan Burçlar Cömertlikleri ile tanınmış olan burçlar, yay, balık ve aslan burçlarıdır. Bu listeye bazen terazi burçları da eklenebilir. Ancak terazi burçları, elleri her zaman en cömert burçlar arasında olmalarından dolayı çoğunlukla ellerinde para tutamazlar. Aslan, yay ve balık burçları ise çoğunlukla ihtiyaç durumlarında cömertliklerini gösteren burçlar arasında yer alır. Bu üç burç, girdikleri her ortamda cömertliklerini belli eden burçlar arasında yer alır.