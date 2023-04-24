Yalanda sınır tanımayan 3 burç! Bu kişiler doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyor!

Her burcun farklı kişilik özellikleri ve eğilimleri bulunuyor. Bu özellikler yalan söyleme eğilimlerini de etkileyebiliyor. Örneğin İkizler burcu insanları genellikle açık sözlü ve zeki oldukları için bazen yalan söyleme eğilimi gösterebiliyor. Ayrıca Akrep burcu insanları da genellikle gizemli ve gizli tutma eğiliminde oldukları için, yalan söyleme eğilimleri olabiliyor. İşte zaman zaman yalan söylemesiyle bilinen burçlar!