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    • Burçlar
    • 24.04.2023 15:49
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    • 24.04.2023 15:49
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    Yalanda sınır tanımayan 3 burç! Bu kişiler doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyor!

    Kişilerin yalan söyleme eğilimleri sadece burçlarına bağlı olmuyor. Burçlar kişilik özelliklerinin tek belirleyicisi olmuyor. Yalan söyleme eğilimi olan bir kişi, bu davranışını değiştirmek için çaba sarf ederek ve dürüstlük ve açıklık üzerine odaklanarak bu davranışını değiştirebiliyor. Bazı burçlar ara sıra yalancı söylemesiyle dikkat çekiyor. Şimdi burçları sizlere tek tek anlatıyoruz.

    Yalanda sınır tanımayan 3 burç!

    Her burcun farklı kişilik özellikleri ve eğilimleri bulunuyor. Bu özellikler yalan söyleme eğilimlerini de etkileyebiliyor. Örneğin İkizler burcu insanları genellikle açık sözlü ve zeki oldukları için bazen yalan söyleme eğilimi gösterebiliyor. Ayrıca Akrep burcu insanları da genellikle gizemli ve gizli tutma eğiliminde oldukları için, yalan söyleme eğilimleri olabiliyor. İşte zaman zaman yalan söylemesiyle bilinen burçlar!

    İKİZLER

    İkizler burcu insanları genellikle konuşkan ve sosyal olurlar. İkizler burcu genellikle iyi bir konuşmacıdır ve zodyakta en konuşkan burç olarak bilinir. Diğer yandan Başak burcu insanları genellikle daha ölçülü ve düşünceli bir dil kullanırlar.

    İletişim kurma konusunda ustadırlar ve bu nedenle yalan söylemek de dahil olmak üzere farklı konular hakkında rahatlıkla konuşabilirler.

        Ayrıca İkizler burcu insanları farklı insanlarla farklı kişilikler sergileme eğilimindedirler.

        YAY

        Yay burcu insanları maceracı, özgür ruhlu ve heyecan arayışında olan insanlardır. Bu özellikleri nedeniyle zaman zaman gerçeği değiştirebilirler ve abartıya kaçabilirler. Ayrıca sçzlerinde doğruyu söylemek yerine kendilerine göre bir gerçeklik yaratabilirler.

        AKREP

        Akrep burcu insanları genellikle esrarengiz ve gizemlidirler. Bazı durumlarda başkalarını korumak için yalan söylemekten çekinmezler ve bazı durumlarda yalan söylemek onlar için olağan bir durum haline gelebilir.

            Unutmayın yalan söyleme eğilimi burcunuzla ilgili bir özellik değildir ve kişinin karakteriyle ve değerleriyle ilgilidir. Yalan söyleme davranışı kişinin ahlaki değerleri, öz disiplini, dürüstlük bilinci gibi faktörlere bağlıdır.
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            Haberler Burçlar Yalanda sınır tanımayan 3 burç! Bu kişiler doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyor!
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