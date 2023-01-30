30 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz.. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün.