29 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin davranış şekillerinden anlamlar çıkarmanız mümkün.
BOĞA: Kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için takdir alıyorsunuz. Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen yorgunsunuz.
İKİZLER: Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Tanışacağınız kişilerle farklı elektrik yakalayabilirsiniz. Egonuzun yüksek olduğu bir gün.