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    • 29.01.2023 09:00
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    29 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    29 Ocak 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Sevdiklerinize her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündemde. Karşılıklı güven duygularının önemli aşamalara neden olmasıyla, paylaşımlarınız söz konusu. 29 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 29 Ocak 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    KOÇ: Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin davranış şekillerinden anlamlar çıkarmanız mümkün.



    BOĞA: Kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için takdir alıyorsunuz. Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen yorgunsunuz.



    İKİZLER: Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Tanışacağınız kişilerle farklı elektrik yakalayabilirsiniz. Egonuzun yüksek olduğu bir gün.



        YENGEÇ: İçsel disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları sakin bir şekilde izleyeceksiniz, Seyirci kalmayı başarabilir ve kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir.

        ASLAN: Duygularınızı açıklama konusunda cesur davranıyorsunuz. Hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu kullanacaksınız. İçsel disiplininiz mükemmel bu yönde ilerliyorsunuz.



        BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Bugün ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışmalısınız.



            TERAZİ: İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda esnek davranmayı yeğlemelisiniz.



            AKREP: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırma çabasındasınız.



            YAY: Duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Dostlarınızın sizden bekledikleri destekleri kendi imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz.

                OĞLAK: Çevrenizdeki olayların sağlayacağı olanakları farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz. Olumlu düşünmeniz sayesinde başarılı oluyorsunuz. Yakın çevrenizle fikir birliği içindesiniz.


                KOVA: Bugün, duygularınız sizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için, gücünüzü ortaya koymak için detayları sağlamalısınız.



                BALIK: Sevdiklerinize her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündemde. Karşılıklı güven duygularının önemli aşamalara neden olmasıyla, paylaşımlarınız söz konusu.
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                Haberler Burçlar 29 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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