Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 16.08.2022 08:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2022 08:08
    ABONE OL

    Bu burçlarla sakın evlenmeyin! Astrologlar uyarıyor! İşte hayatı zehir eden burçlar...

    İkizler burçları, ilişkileri içinde de hayatları gibi oldukça dengesiz olan kişilerdir. Bir gün sevgilisine ya da eşine çok aşıkken bir başka gün sevgisi ve ilgisi bu kadar büyük olmayabilir. Bu durum kişileri fazlaca yoracak olduğundan bu burçlarla evlenmeyin uyarısı yapılır. Aslan burçları, her zaman her şeyin kendi hakimiyetlerinde olmalarından dolayı özellikle evlilik ilişkilerinde uzak durulması gerekli burçlar arasında yer alırlar.

    takvim.com.tr
    Astrologlar uyarıyor! Bu burçlarla sakın evlenmeyin! İşte hayatı zehir eden burçlar...

    Asla evlenilmemesi gerektiği düşünülen burçlar; ikizler, aslan ve kovadır. Birbirleri ile çok kolay bir şekilde anlaştığı bilinen bu üç burç, diğer burçlar arasında bir ilişki ya da evlilikte en zor anlaşabilecek olan burçlar arasında yer alırlar. Bu nedenle de birçok astrolog, bu burçlardan olan insanlarla kesinlikle evlenmeyin gibi bir yargı içine girecektir. Hiçbir ilişki tek tarafından hakimiyeti ile yürümeyeceğinden bu durum da fazlasıyla yorucu ve baskıcı bir hal alır. Kova burçları ile evlenmeme durumu ise genellikle kovaların özgürlükçü hallerinden gelir. Kovalar, özgürlüklerine fazla düşkün olmalarından dolayı evliliğe kolayca yakalaşamazlar. Ancak evlendikleri zaman aslan ve ikizlere göre daha sadık biri haline gelebilirler.

    Evlilikte Hayatınızı Zehir Edecek Burçlar

    Evlendikten sonra hayatınızı zehir edebilme potansiyeline sahip olan burçlar; aslan, akrep, başak ve kova burçları olarak bilinir. Aslında bu burçlar, özel alanlarına girilmediği takdirde evlilik hayatında mutluluğu yakalayabilecek olan burçlar arasında yer alırlar. Aslan burçları, kendilerine en iyisini yapana kadar müdahale edilmesinden hoşlanmazlar. Bu nedenle de aslanlar ile evlilik hayatında geçim biraz zor olarak görülür. Akrep burçları ise ilişkilerinde her zaman baskıcı olan taraftır. Bu nedenle de akrep burçlarına katlanmak her insana uygun bir durum olmaz. Başak burçlarının düzen takıntısı ise partnerlerini kendilerinden uzak tutmaya yetecek bir özelliktir. "Bu burçlardan olan insanlarla kesinlikle evlenmeyin" cümlesi kurulan kova burçları ise aslında baskı altında kalmadıkları ve özgürlükleri kısıtlanmadıkları sürece mutlu bir evlilik hayatı sürdürebilirler. Ancak bu iki durumdan herhangi birinin kendilerine gösterilmesi, kova burçlarının kaçmasına neden olur.

    Burçlara Göre Evlilik Yaşları Kaçtır?

    Burçların evlenmeleri uygun olan yaşları, şöyle sıralanmıştır:

    • Koç Burcu: Sevdiği kişiye karşı duyduğu evlilik isteği karşısında evlenme fikri kendinde yerleşir. Bu nedenle de aşık olduğu yaşta evlenmeye en uygun zamanları denebilir.
    • Boğa Burcu: Kendilerine uyum sağladıkları ve hayat şartlarına uyumlu oldukları anladıkları zaman kendileri için en uygun evlilik yaşıdır denebilir.
    • İkizler Burcu: İkizler burcunun evlilik için ruh eşlerini bulduklarına inanmaları gereklidir. Ancak ruh eşleri ile evlenebilecekleri düşündükleri ikizler burcu, kendilerine en uygun kişiyi bulmalarından sonra 28 yaşı civarlarında evlenme kararı alabilirler.

        • Yengeç Burcu: Yengeç burçları için kendilerine sadık ve güven veren birini hayatlarına almaları önemlidir. Bu nedenle de bu kişiyi buldukları her yaşta evlenebilirler çünkü yaşlarının küçük veya büyük olması kendileri için önemli bir durum değildir.
        • Aslan Burcu: Kendi himayesi altına alabileceği bir insanla beraber olabilmesinden sonra evlenme kararı alabilen aslan burçları, Bu burçlardan olan insanlarla kesinlikle evlenmeyin denen burçların başında gelir. Bu nedenle de aslan burçları genellikle 30 yaşından sonra evlenirler.
        • Başak Burcu: Kendileri için mükemmel birini bulmalarından sonra evlenebilirler.
        • Terazi Burcu: Terazi burçları için aşk önemli olduğundan, kendilerinin gerçekten aşık olduğunu hissetmelerinden sonra yaş fark etmeksizin evlenebilirler. Özellikle hayatlarındaki kişiden güven duyuyorlarsa onlara evlilik fikri zor gelmez.

        • Akrep Burcu: Kendilerini ikna etme kabiliyeti olan kişiler ile evlenebilirler. Bu nedenle de akreplerin birini sevmelerinin yanında kendilerine uyumlu olmaları da önemlidir.
        • Yay Burcu: Kendileri gibi eğlenmeye ve gezmeye yatkın birini bulduklarında evlenebilirler. Ancak yine de evlilik yaşları 30 yaşlarına yakındır.
        • Oğlak Burcu: İşkolik olan oğlak burçları, evlenmek için öncelikle kariyer sahibi olmuş insanları tercih ederler. Bu nedenle de evlenmek kendileri için erken gerçekleşebilecek bir durum değildir.
        • Kova Burcu: Mantıksal hareket etmelerinden dolayı genellikle bekar olan kova burçları, eğer kendilerine aşık olduklarından emin oldukları biri ile beraber olursa evlenebilirler. Ancak evlilikleri, 30 yaşlarıdan sonra gerçekleşir.
        • Balık Burcu: Çok duygusal olmalarından dolayı birini sevmelerinden ve sevdikleri kişilerin de kendilerini sevmelerinden sonra evlenebilirler. Balık burçları, genellikle 25 yaşından sonra evlenen burçlar arasında yer alır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İkinci el araç satışlarında 6 ay - 6 bin km dönemi
        Haberler Burçlar Bu burçlarla sakın evlenmeyin! Astrologlar uyarıyor! İşte hayatı zehir eden burçlar...
            SON DAKİKA