Bu burçlar taşı sıksa suyunu çıkarır! İşte en kararlı burçlar!

Gözleri kararırsa gemileri yakabilecek kadar gözü kararabilecek olan burçların en başında kova burçları gelir. Kova burçları, özellikle kendi yapmak istedikleri bir durum başkaları tarafından engellenirse delirebilirler. Kova burçlarından sonra da aslan burçları gelir. Aslan burçları, istedikleri bir şeyi mutlak suretle almak için gerekirse gemileri, gerekirse limanları yakabilirler. Bu nedenle de aslan burçlarına karşı dikkatli olunması gerekebilir. Yay burçları da Zodyak'ın en görü kara burçları arasına girebilir. Yay burçları genellikle bu sıralama içine girebilecek burçlar arasında görülebilir. Özellikle hırslandıkları zamanlarda çok fazla şey yapabilirler.
Burçların Korkutucu Özellikleri Nelerdir?
Burçların korkutucu olarak bilinen özellikleri, şöyle sıralanabilir:
• Koç: Koç burçlarının en korkutucu özelliklerinden biri, her şeyi bildiklerini düşünmeleridir. Özellikle koç burcu erkekleri, dışarıya kendilerini çok soğuk ve bencil olarak gösterebilen kişilerdir.
• Boğa: İnatçı burçlar arasında olan boğa burçları, genellikle çevreleri tarafından laf anlamaz biri olarak tanınırlar. Hem kadınları hem de erkekleri inatçılık ile beraber laf anlamama özellikleri de mevcuttur.
• İkizler: İkizler burcunun en korkutucu özelliklerinden biri, sürekli olarak düşünmeleridir. Bu düşünme düzeyi, bazen ikizler burçları için şizofreni seviyesinde olabilir. Bu nedenle de ilişkilerinde bazen sorunlar yaratabilir.