Evlilikte Hayatınızı Zehir Edecek Burçlar

Evlendikten sonra hayatınızı zehir edebilme potansiyeline sahip olan burçlar; aslan, akrep, başak ve kova burçları olarak bilinir. Aslında bu burçlar, özel alanlarına girilmediği takdirde evlilik hayatında mutluluğu yakalayabilecek olan burçlar arasında yer alırlar. Aslan burçları, kendilerine en iyisini yapana kadar müdahale edilmesinden hoşlanmazlar. Bu nedenle de aslanlar ile evlilik hayatında geçim biraz zor olarak görülür. Akrep burçları ise ilişkilerinde her zaman baskıcı olan taraftır. Bu nedenle de akrep burçlarına katlanmak her insana uygun bir durum olmaz. Başak burçlarının düzen takıntısı ise partnerlerini kendilerinden uzak tutmaya yetecek bir özelliktir. "Bu burçlardan olan insanlarla kesinlikle evlenmeyin" cümlesi kurulan kova burçları ise aslında baskı altında kalmadıkları ve özgürlükleri kısıtlanmadıkları sürece mutlu bir evlilik hayatı sürdürebilirler. Ancak bu iki durumdan herhangi birinin kendilerine gösterilmesi, kova burçlarının kaçmasına neden olur.