Bu burçlar para saçıyor! Onlarla arkadaş olmanın bir yolunu bulun! İşte en bonkör burçlar!

En Cimri Burçlar Hangileridir?

Cimrilikleri ile tanınan burçlar arasında ilk sırada yer alan burç akrep burcudur. Hem akrep kadınları hem de akrep erkekleri genellikle ihtiyaçları için harcama yapmayı tercih eden burçlar arasında yer alırlar. Bu nedenle de keyfi durumlar için yapacakları harcamalarda cimri olarak görülürler. Boğa burçları genellikle keyiflerine düşkünlüklerinden dolayı cömert olarak anılır. Ancak özellikle boğa burcu kadınları, keyfi olarak harcama yapmayı çok sevmelerine rağmen birçok durum için cimri olabilirler.