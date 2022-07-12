Bu burçlar para saçıyor! Onlarla arkadaş olmanın bir yolunu bulun! İşte en bonkör burçlar!

Alışveriş yaparken çokça cömert olabilecek olan burçların başında boğa burçları gelir. Boğalar aslında çok cömert olarak anılmazlar. Ancak rahatlıkları ve boğazlarına düşkünleri sebebi ile alışveriş konusunda asla cimrilik yapmazlar. Boğa burçlarından sonra ise balıklar gelir. Balık burçlarının hem kadınları hem de erkekleri konu yemek yemek olduğu zamanlarda harcadıkları paraya asla acımayan burçlar arasında yer alırlar.
İşte En Cömert Olan Burçlar
Cömertlikleri ile tanınmış olan burçlar, yay, balık ve aslan burçlarıdır. Bu listeye bazen terazi burçları da eklenebilir. Ancak terazi burçları, elleri her zaman en cömert burçlar arasında olmalarından dolayı çoğunlukla ellerinde para tutamazlar. Aslan, yay ve balık burçları ise çoğunlukla ihtiyaç durumlarında cömertliklerini gösteren burçlar arasında yer alır. Bu üç burç, girdikleri her ortamda cömertliklerini belli eden burçlar arasında yer alır.
En Cimri Burçlar Hangileridir?
Cimrilikleri ile tanınan burçlar arasında ilk sırada yer alan burç akrep burcudur. Hem akrep kadınları hem de akrep erkekleri genellikle ihtiyaçları için harcama yapmayı tercih eden burçlar arasında yer alırlar. Bu nedenle de keyfi durumlar için yapacakları harcamalarda cimri olarak görülürler. Boğa burçları genellikle keyiflerine düşkünlüklerinden dolayı cömert olarak anılır. Ancak özellikle boğa burcu kadınları, keyfi olarak harcama yapmayı çok sevmelerine rağmen birçok durum için cimri olabilirler.