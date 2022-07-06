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    • Burçlar
    • 06.07.2022 08:02
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    • 06.07.2022 08:02
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    Onlarla arkadaş olmanın bir yolunu bulun! Bu burçlar para saçıyor! İşte en bonkör burçlar!

    Alışveriş yaparken çokça cömert olabilecek olan burçların başında boğa burçları gelir. Boğalar aslında çok cömert olarak anılmazlar. Ancak rahatlıkları ve boğazlarına düşkünleri sebebi ile alışveriş konusunda asla cimrilik yapmazlar. Boğa burçlarından sonra ise balıklar gelir. Balık burçlarının hem kadınları hem de erkekleri konu yemek yemek olduğu zamanlarda harcadıkları paraya asla acımayan burçlar arasında yer alırlar.

    takvim.com.tr
    Bu burçlar para saçıyor! Onlarla arkadaş olmanın bir yolunu bulun! İşte en bonkör burçlar!

    Alışveriş yaparken çokça cömert olabilecek olan burçların başında boğa burçları gelir. Boğalar aslında çok cömert olarak anılmazlar. Ancak rahatlıkları ve boğazlarına düşkünleri sebebi ile alışveriş konusunda asla cimrilik yapmazlar. Boğa burçlarından sonra ise balıklar gelir. Balık burçlarının hem kadınları hem de erkekleri konu yemek yemek olduğu zamanlarda harcadıkları paraya asla acımayan burçlar arasında yer alırlar.

    İşte En Cömert Olan Burçlar

    Cömertlikleri ile tanınmış olan burçlar, yay, balık ve aslan burçlarıdır. Bu listeye bazen terazi burçları da eklenebilir. Ancak terazi burçları, elleri her zaman en cömert burçlar arasında olmalarından dolayı çoğunlukla ellerinde para tutamazlar. Aslan, yay ve balık burçları ise çoğunlukla ihtiyaç durumlarında cömertliklerini gösteren burçlar arasında yer alır. Bu üç burç, girdikleri her ortamda cömertliklerini belli eden burçlar arasında yer alır.

    En Cimri Burçlar Hangileridir?

    Cimrilikleri ile tanınan burçlar arasında ilk sırada yer alan burç akrep burcudur. Hem akrep kadınları hem de akrep erkekleri genellikle ihtiyaçları için harcama yapmayı tercih eden burçlar arasında yer alırlar. Bu nedenle de keyfi durumlar için yapacakları harcamalarda cimri olarak görülürler. Boğa burçları genellikle keyiflerine düşkünlüklerinden dolayı cömert olarak anılır. Ancak özellikle boğa burcu kadınları, keyfi olarak harcama yapmayı çok sevmelerine rağmen birçok durum için cimri olabilirler.

        En Cimri Burçların Sıralamaları Nasıldır?

        Burçların cimrilik sıralaması, şöyle yapılmıştır:

        • Akrep
        • Balık
        • Koç
        • Başak
        • Boğa
        • İkizler
        • Yay
        • Yengeç
        • Aslan
        • Terazi
        • Oğlak
        • Kova

        Burçlar Hangi Konularda Cömerttir?

        Burçların cömertliklerinin olduğu konular, şöyle sıralanmıştır:

        • Koç: Sevdiklerine ve arkadaşlarına karşı koç burçları, asla destek vermeyi esirgemezler.
        • Boğa: En sadık burçlar arasında yer alan boğa burçları, karşılarında olan kişilere her zaman güven verebilirler.
        • İkizler: Sohbet etmekten çok hoşlanan ikizler burcu, çevreleri tarafından dert dinleme konusunda en cömert burçların listesinin başında yer alırlar.
        • Yengeç: Hem kadını hem de erkeği karşılarında olan kişiye şefkat göstermekte olan yengeç burçları, birçok kişi için sığınılacak liman olarak görülürler.

        • Aslan: Çevrelerinde olan herkese maddi ya da manevi anlamda kol kanat germeyi en güzel şekilde başaran burçların arasında yer alır.
        • Başak: Kendilerine danışılan bir konu için tavsiyeler verme kendi tecrübelerine karşılarındakilere en güzel aktaran burçtur.
        • Terazi: Terazi burçları, özellikle sevdikleri arkadaşlarının çöpçatanlıklarını yapma konusunda çok başarılı olan burçlar arasında yer alır.
        • Akrep: Akrep burçlar, en iyi sır saklayan burçlardan biridir. Bu nedenle de sırdaş olma konusunda karşılarındakilere karşı çokça cömert olabilirler.
        • Yay: Yay burçları, eğlence ve karşılarında olan kişilerin keyfini getirmek için en cömert burçlar arasında yer alırlar.
        • Oğlak: Sorun çözme konusunda en pratik olan burçlardan biri olan oğlak burçları, dertlere derman olma konusunda oldukça cömerttirler.
        • Kova: Kovalar, herhangi bir konu için gönüllü olmayı başaran burçlar arasında yer alırlar.
        • Balık: Karşılıksız sevgi konusunda en cömert burç olarak bilinen balık burçları, karşılarında olan kişileri hiç karşılık beklemeden sevebilirler.
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