HANGİ BURÇ HANGİ BURÇLA UYUMLU? Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri...

Birbirleriyle uyumlu olan burçlar, şöyle sıralanabilir:
- Koç: Aslan, Yay, İkizler, Kova, Balık
- Boğa: Başak, İkizler, Yengeç, Balık, Koç
- İkizler: Terazi, Kova, Aslan, Koç,
- Yengeç: Akrep, Balık, Aslan, Başak, Boğa, İkizler
- Aslan: Yay, Koç, Başak, Terazi, İkizler, Yengeç
- Başak: Boğa, Oğlak, İkizler, Yengeç, Balık, Koç
- Terazi: Boğa, Başak, Kova, Balık, Akrep, Yay
- Akrep: Balık, Yengeç, Yay, Oğlak, Başak, Terazi
- Yay: Koç, Kova, Terazi, Akrep
- Oğlak: Boğa, Başak, Kova, Balık, Akrep, Yay
- Kova: İkizler, Terazi, Yay, Koç
- Balık: Yengeç, Akrep, Koç,
Burç uyumları konusunda bazı burçların uyum seviyeleri diğerlerine göre daha fazla olmasından dolayı diğer burçlara nazaran daha kolay iletişim kurabilir ve daha kolay anlaşabilirler.
Astrolojide Burç Uyumları Ve Burçların Özellikleri Nelerdir?
Burçların birbirlerine ilişki uyumları, astrolojiye göre şöyle sıralanabilir:
- Koç: Terazi, Yay ve Aslan
- Boğa: Başak, Boğa ve Akrep
- İkizler: Kova, Terazi ve Yay
- Yengeç: Balık, Akrep ve Başak
- Aslan: Koç, Yay ve Kova
- Başak: Balık, Boğa ve Oğlak
- Terazi: Koç, İkizler ve Kova
- Akrep: Yengeç, Balık ve Boğa
- Yay: Koç, Aslan ve Kova
- Oğlak: Boğa, Başak ve Yengeç
- Kova: İkizler, Terazi ve Koç
- Balık: Başak, Oğlak ve Boğa
Burçların ilişkilerinde burç uyumu yakalayabilmeleri için yükselen burçlarının etkisi de büyüktür. Bu nedenle de kendisi ile eş ya da partnerlerinin uyumunu öğrenmek isteyen kişilerin yükselen burçları üzerinden uyumlarını kontrol etmeleri daha olumlu sonuçlar verebilir.
Burçların Özellikleri Nelerdir?
Astrolojide burçların özellikleri, şöyle sıralanabilir:
- Koç: Koç burçları genellikle inatçı olmaları ile bilinirler. İnatçı ve dediğinin olmasını sürekli isteyen bu burç, aslında oldukça da uyumlu ve yapıcı yapıdadır. Koç burcu, her zorluğun üstesinden gelmeye çalışan burçlar arasında yer alır.
- Boğa: Zodyak'ın keyfine düşkün burçları arasında yer alır. Boğa burçları, rahatlarına, uykuya ve yemeğe en düşkün burçlar arasında yer alırlar. Bu nedenle boğa burçları kendileri gibi olan burçlarla değil kişilerle daha kolay anlaşırlar.
- İkizler: İkizler burcu insanları, dengesiz olarak bilinseler de dengesizlikleri genellikle kararsızlık ve ani durum değişiklikleri olarak yansır. İkizler burcu, aynı zamanda çalışkan burçlar arasında da yer alır.
- Yengeç: Yengeç burçları, astrolojinin evi en çok seven burcudur. Evcimenliklerinin yanında ise çok kıskançtırlar.
- Aslan: Aslan burcu dendiği zaman ego ve para akla gelir. Aslanlar, parayı yönetmeyi iyi bilmelerinden dolayı genellikle maddi sıkıntı çekmeyen burçlar arasındadır.
-