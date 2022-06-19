HANGİ BURÇ HANGİ BURÇLA UYUMLU? Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri...

Astrolojide Burç Uyumları Ve Burçların Özellikleri Nelerdir?

Burçların birbirlerine ilişki uyumları, astrolojiye göre şöyle sıralanabilir:

Koç: Terazi, Yay ve Aslan

Boğa: Başak, Boğa ve Akrep

İkizler: Kova, Terazi ve Yay

Yengeç: Balık, Akrep ve Başak

Aslan: Koç, Yay ve Kova

Başak: Balık, Boğa ve Oğlak

Terazi: Koç, İkizler ve Kova

Akrep: Yengeç, Balık ve Boğa

Yay: Koç, Aslan ve Kova

Oğlak: Boğa, Başak ve Yengeç

Kova: İkizler, Terazi ve Koç

Balık: Başak, Oğlak ve Boğa

Burçların ilişkilerinde burç uyumu yakalayabilmeleri için yükselen burçlarının etkisi de büyüktür. Bu nedenle de kendisi ile eş ya da partnerlerinin uyumunu öğrenmek isteyen kişilerin yükselen burçları üzerinden uyumlarını kontrol etmeleri daha olumlu sonuçlar verebilir.