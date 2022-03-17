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    • 17.03.2022 08:47
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    • 17.03.2022 08:51
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    17 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    17 Mart 2022 Çarşamba günlük burç yorumları. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir. 17 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 17 Mart 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir!

    Astrogündem: Merkür, Uranüs 60'lığı, ilaç araştırmaları ve Ar-Ge alanındaki şirketler, teker teker fon bulacak diyor. 2004 yılında kurulan sağlık firması Sanofi, ilerleyen günlerde satılabilir. Önümüzdeki günlerde maske kısıtlamaları yeniden gevşetilebilir.

    KOÇ: KİŞİLİĞİNİZİ ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Onun duyarlı yapısı karşısında hareketlerinize kısıtlama getirebilirsiniz.

    BOĞA: ŞANSINIZI istediğiniz koşullara uygulayabilecek ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.

        İKİZLER: AİLENİZİN size verdikleri destekleri karşılıksız bırakmak istemeyeceksiniz. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarabilmek için, yaptığınız çalışmaların sonuç vermesiniz beklemelisiniz.

        YENGEÇ: İNATÇI yapınızı destekleyen davranışlar ile karşınızdakileri hayretler içinde bırakıyorsunuz. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Onların özel yaşamları olduğunu unutmamalısınız.

        ASLAN: PARTNERİNİZLE karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileride anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

            BAŞAK: DEĞİŞİM yaşamak için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan bir çok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz. Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor.

            TERAZİ: PARTNERİNİZLE ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi hem onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik yaklaşarak istediğiniz gibi olmadığı zaman, canınız sıkılıyor.

            AKREP: YAPACAĞINIZ işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.

                YAY: ELE avuca sığmaz kişiliğinizin altında oldukça güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız.

                OĞLAK: BAZI planlarınızı gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için beklemenin ne kadar zor olduğunu kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyor, yoğun bir döneme giriyorsunuz.

                KOVA: İŞ çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedeflerinizi belirliyorsunuz.

                    BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, ani hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konuda çalışırken küçük duygusal bir takıntı değişime neden olabiliyor.
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                    Haberler Burçlar 17 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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