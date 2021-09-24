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    • Burçlar
    • 24.09.2021 08:27
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    • 24.09.2021 08:31
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    24 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    24 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 24 Eylül 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Eylül 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Aktif çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz!

    Astrogündem: Hava burcunda büyük üçgen gerçekleşiyor. Dünyanın önemli liderlerini bir araya getirirken kimilerini de sonun başlangıcına itecek. "Bugünlere aldanmayın." diyen gökyüzü, Başak burcu Esad'ın sonunu Terazi burcu Putin'in getireceğini işaret ediyor.

    KOÇ: SİZ her zaman doğal olmaktan yanasınız.
    Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalara girmek isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.



    BOĞA: İNANDIĞINIZ her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız ilgiyle izleniyor. Eğlenceli olaylar gündeme gelecektir.



        İKİZLER: BUGÜN sözleriniz anlamlı. Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız, sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulanlara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.



        YENGEÇ: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz.
        Yaklaşımlarınız mantıksal olmalı. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.



        ASLAN: HER şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız zayıf.
        Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararların sizi yanıltabileceğini çok iyi biliyorsunuz.



            BAŞAK: ARAŞTIRMACI yapınızı derinleştirmek ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz.
            Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyeceklerdir.



            TERAZİ: ARAŞTIRMAYI seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin.



            AKREP: YÖNETİLMEKTEN nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İnsanların kişisel özellikleri sizin için önemli.



                YAY: DUYGUSAL konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Artık daha saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok çalışmalar içinde olacaksınız.



                OĞLAK: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat cesur olamıyorsunuz. Ufkunuzu genişletmelisiniz.
                Bugün, partnerinizle ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmek istiyorsunuz.



                KOVA: YETENEĞİNİZİ denemek ve yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşabilir. Çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.



                    BALIK: BUGÜN sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Aktif çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 24 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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