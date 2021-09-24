24 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Hava burcunda büyük üçgen gerçekleşiyor. Dünyanın önemli liderlerini bir araya getirirken kimilerini de sonun başlangıcına itecek. "Bugünlere aldanmayın." diyen gökyüzü, Başak burcu Esad'ın sonunu Terazi burcu Putin'in getireceğini işaret ediyor.
KOÇ: SİZ her zaman doğal olmaktan yanasınız.
Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalara girmek isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.
BOĞA: İNANDIĞINIZ her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız ilgiyle izleniyor. Eğlenceli olaylar gündeme gelecektir.