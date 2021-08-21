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    • Burçlar
    • 21.08.2021 08:49
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    • 21.08.2021 08:49
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    21 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    21 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 21 Ağustos 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    İfşalara dikkat!

    Astrogündem: Güneş – Jüpiter karşıtlığı, 1 Nisan 1976'da kurulan Apple'ın kişisel verilerin denetimi özelinde aldığı kararlar toplumun derdi olacak. iCloud'da depolanmadığını düşündüğümüz özel bilgilerin dahi bir anda ifşa olduğunu görebiliriz. Takip edilmeyen kredi kartları baş ağrıtacak. Gizlilik kavramı tarihin tozlu sayfalarına kavuşuyor.

    KOÇ
    Oldukça sosyal olacağınız şartlar oluşabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir günde olduğunuz için samimiyetinizle ön planda olacaksınız. BUGÜN keyifsiz bir şekilde güne hazırlanırken, öğleye doğru neşeniz yerine gelecek.
    Çözülmesi gereken problemlerinizi, kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı daha çok seveceksiniz.

    BOĞA
    Bugünlerde cesaret sizin için oldukça önemli olacak. Geçmişi geride bırakma isteğiniz de bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir. BİRLİKTE ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz.

        İKİZLER
        Duygular konusunda daha derine inmeden önce karşınızdaki kişiyi tanımaya özen gösterin. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak. BUGÜN görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu karmaşası yaşayabilirsiniz. Sizden sorumluluk beklentileri olan kişiler olacaktır.

        YENGEÇ
        Bugünlerde duygusal hissettiğiniz ve sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir günde olabilirsiniz. KENDİNİZİ ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz.
        Uzun vadeli işlerde sizi başarısız gibi gösterenler; bilerek göz ardı ediyorlar.

        ASLAN
        Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir. Duygusal olarak kendinizi oldukça verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz. BAZI konuları kendinize göre gizleme gereği duyacaksınız. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin, yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz.

            BAŞAK
            İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz. Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir. DUYGULARINIZDA derinlik arayışındasınız.
            Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz.

            TERAZİ
            Bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz. Grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz. SIKINTILARINIZI paylaşmaktan hoşlanmıyor ve kısır bidöngü yaşıyorsunuz.
            Kendinizi güçlü gösterme savaşı vermeyin.
            Yakınlarınızın bulunacağı ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.

            AKREP
            Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba göstermelisiniz. ÇEVRENİZDE duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Ay'ın konumu, mesleki çalışmalarınıza bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.

                YAY
                İşinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli olacak. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir. BUGÜN sizin için enerjik ve yaratıcılığınızın körükleneceği bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız.
                Kendinizi verimli hissediyorsunuz.

                OĞLAK
                Özellikle yönetim, bir gruba liderlik etmek gibi alanlarda çalışıyorsanız zorlayıcı fakat sonunda başarı getiren deneyimler yaşayabilirsiniz. ÇALIŞMA sisteminiz mükemmel ilerliyor.
                Bugün görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğinizde istediğiniz sistemi kuracaksınız.

                KOVA
                Aşk konusunda duygularınızı samimiyetle ifade ederseniz olumlu tepkiler alacaksınız. Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz. OLUMLU günlerinizden birinde oluşunuz size güçlü motivasyon kazandırıyor. Anlaşmalar yaparken aceleye getirmemeli, her şeyi ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. Dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz.

                    BALIK
                    Bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz. Grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz. İLİŞKİLERİNİZDE yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız.
                    Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedecek fakat sakinliğinizi koruyacaksınız.
                    Yollarla ilgili gelişmeler söz konusu.
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                    Haberler Burçlar 21 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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