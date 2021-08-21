21 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş – Jüpiter karşıtlığı, 1 Nisan 1976'da kurulan Apple'ın kişisel verilerin denetimi özelinde aldığı kararlar toplumun derdi olacak. iCloud'da depolanmadığını düşündüğümüz özel bilgilerin dahi bir anda ifşa olduğunu görebiliriz. Takip edilmeyen kredi kartları baş ağrıtacak. Gizlilik kavramı tarihin tozlu sayfalarına kavuşuyor.
KOÇ
Oldukça sosyal olacağınız şartlar oluşabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir günde olduğunuz için samimiyetinizle ön planda olacaksınız. BUGÜN keyifsiz bir şekilde güne hazırlanırken, öğleye doğru neşeniz yerine gelecek.
Çözülmesi gereken problemlerinizi, kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı daha çok seveceksiniz.
BOĞA
Bugünlerde cesaret sizin için oldukça önemli olacak. Geçmişi geride bırakma isteğiniz de bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir. BİRLİKTE ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz.