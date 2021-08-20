20 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Uranüs 120'liği, "haklı, elbet bir gün ortaya çıkar." sözünü hatırlatacak. Türkiye'nin seller hakkında başlattığı soruşturma nihai sonuca ulaşmasa da sonuca dair ipuçları yavaş yavaş önümüze gelebilir. HES projeleri masaya yatırılacak.
KOÇ
İş bağlamında istediklerinizi elde etmek için daha çok insan ve doğru kişilerle iletişime geçiyor olmanız oldukça önemli olabilir. SEVDİKLERİNİZİN duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemelisiniz.
Enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor.
BOĞA
Çözümsüz sandığınız konuların çözümlerini oldukça kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu da beraberinde geçmişi kapatmak ve yeniye umutla bakmak için fırsat getirebilir. BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz.
Ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz.
Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli olmalısınız.