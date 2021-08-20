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    • 20.08.2021 09:12
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    20 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    20 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 20 Ağustos 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Ağustos 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Haklı, elbet bir gün ortaya çıkar

    Astrogündem: Merkür-Uranüs 120'liği, "haklı, elbet bir gün ortaya çıkar." sözünü hatırlatacak. Türkiye'nin seller hakkında başlattığı soruşturma nihai sonuca ulaşmasa da sonuca dair ipuçları yavaş yavaş önümüze gelebilir. HES projeleri masaya yatırılacak.

    KOÇ
    İş bağlamında istediklerinizi elde etmek için daha çok insan ve doğru kişilerle iletişime geçiyor olmanız oldukça önemli olabilir. SEVDİKLERİNİZİN duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemelisiniz.
    Enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor.

    BOĞA
    Çözümsüz sandığınız konuların çözümlerini oldukça kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu da beraberinde geçmişi kapatmak ve yeniye umutla bakmak için fırsat getirebilir. BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz.
    Ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz.
    Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli olmalısınız.

        İKİZLER
        Aşk hayatınızda verimli bir sürece adım atıyorsunuz ancak iş ilişkileri veya yasal konularda oldukça dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. BUGÜN, olumlu duygular içindesiniz.
        Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda olumlu motivasyonlar kuracağınız bir gün içindesiniz.

        YENGEÇ
        Bugünlerde atacağınız adımlarda daha planlı ve hareketli olmanız gerekebilir. Sosyal açıdan olumlu ve verimli bir iş süreci yürütmeniz gerekmekte. AKLINIZA taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. İşlerinizi kendiniz takip ettiğinizde daha başarılı oluyorsunuz.

        ASLAN
        Bu da sizinle tanışmak isteyen kişilerin artması, sizinle ilgilenen kişilerin artması durumunu etkinleştirebilir. Karşı cinsle verimli ve sade iletişim kurabilirsiniz. TOPLUMSAL ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacak.
        Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici bir tavır sergileyerek önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz.

            BAŞAK
            Geçmişten gelen krizleri biraz zorlanarak da olsa çözmeye istekli olabilirsiniz. Partnerinize veremediğiniz güven ilişki içerisinde problemlere yol açabilir. KARŞINIZA çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz Yakın çevrenizdeki bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayacağınız bir gün içindesiniz.

            TERAZİ
            Karar almak, aldığınız kararların arkasında durmak, özellikle mesleki ve kişisel alanlarda kendinizi geliştirme isteğiniz artabilir. ÖNEMLİ kişilerle görüşerek yurt dışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçeceksiniz. Kendinizden büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacaksınız.

            AKREP
            İşinizi yaparken destek olacak kişilerle bir arada bulunabilirsiniz. Bilhassa girişimcilik gibi niyet ve hedefleriniz varsa bu alanlarda verim almanız mümkün. ZİHİNSEL gücünüz oldukça yüksek seyrediyor. Fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabileceğiniz bir dönem.

                YAY
                Zamanınızı iyi yönetebilseniz de sizin dışınızda gelişen bir takım aksaklıklar olabilir. Sükunetinizi koruyabilmeyi her zaman hatırlamanız gerekmekte. ENTELEKTÜEL aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.
                Acele kararlar vermemeli ve yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. İşinizle ilgili konularda aile baskısı yaşayabilirsiniz.

                OĞLAK
                İşle alakalı mülakat ya da sınav gibi konularda başarı ve hedefe ulaşma durumları gözlemlenebilir. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız önemli. TEMKİNLİ bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşularınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz.
                Sinirsel gerilimlerden uzak kalmalısınız.

                KOVA
                Aşk hayatınızda özellikle yalnız Kova'lar oldukça şanslı olabilirler. Çekiciliğinizin arttığı ve insanları sohbetinizle etkileyebildiğiniz günler içerisindesiniz. BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun bakmaya başlayacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Maddi konularda daha temkinli davranmalısınız.

                    BALIK
                    Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçmektesiniz. Partnerinizle kuracağınız derin bağ ve uzun süreli ilişki başlangıcı için uygun bir dönemdesiniz. MESLEKİ sorumluluğunuz artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat ayağınıza gelecek. Parasal bolluğa kavuşuyorsunuz. Emlak satın almak istiyorsanız; sağlamlığına dikkat etmelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 20 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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