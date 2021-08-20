20 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

BOĞA

Çözümsüz sandığınız konuların çözümlerini oldukça kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu da beraberinde geçmişi kapatmak ve yeniye umutla bakmak için fırsat getirebilir. BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz.

Ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz.

Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli olmalısınız.