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    • 19.08.2021 09:12
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    19 Ağustos 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    19 Ağustos 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 19 Ağustos 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sen bilirsin!

    Astrogündem: Merkür-Mars kavuşumu, havacılık konusundaki yatırımları gözler önüne serecek. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının ellerindeki teknik ekipman sayısı da buna paralel olarak artacak. 21. Yüzyıl; "Teknolojiye adapte olan geleceğini inşa eder." diyor.

    KOÇ
    Duygularınızı baskıladığınız ve bundan bıktığınız bir dönemdesiniz. Gün içerisinde mutlaka eğlenmeyi ve orta tempoda egzersiz yapmayı da unutmamalısınız. YAŞAMINIZIN aktif bir dönemindesiniz.
    Özel yeteneklerinizle kendinizi ispat etmelisiniz.
    Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de destek vermesini isteyebilir kapris yapabilirsiniz.

    BOĞA
    Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçerken iş alanında beklediğinizi bulmanız uzun sürebilir. Stresinizi kontrol altında tutarak ilerlemenizde fayda var. KAZANÇLARINIZDA istediğiniz şartların gündeme gelmesi çabalarınızla gerçekleşecek.
    Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olacaktır.

        İKİZLER
        Duygusal olarak kendinizi yorulmuş hissedebilirsiniz, bilhassa iş yerinizdeki problemler ve bir takım adaletsizlikler sizi yorabilir. KENDİNİZİ ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

        YENGEÇ
        Aldığınız yeni haberler sizi üretime ve çalışmaya itebilir. Yaptığınız iş ya da başarılarınızdan keyif alabilirsiniz. Dualar ve ritüeller size oldukça iyi gelebilir. BUGÜN yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

        ASLAN
        Arkadaşlarınıza gösterdiğiniz destek ve sevgiyi bugün karşı taraftan alamadığınızı görmek sizi üzebilir, ancak bu olaylar sizi düşünmeye itmek içindir. BUGÜN çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısınız.

            BAŞAK
            Oldukça yaratıcı fikirlerle dolu olabilirsiniz ya da üretim konusunda hevesli olabilirsiniz. Özellikle aile içerisinde sevildiğinizi görmek sizi mutlu edebilir. GEÇMİŞ tecrübelerinizi, yaşama başarı ile geçireceksiniz. Sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.

            TERAZİ
            Duygusal anlamda kendinizi tekinsiz hissedebilirsiniz Gerek iş gerek aşk hayatınızda etkilemek istediğiniz kişiyi doğru cümleler ile etkileyebilirsiniz. MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz.
            Çevrenizi denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz. Tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olun.

            AKREP
            Bilmeniz gereken mutlaka her şeyin bir gün olması gerektiği gibi olabileceğidir. Manevi yönünüzü yükseltmek içi oldukça uygun bir gün. PARTNERİNİZİN sizinle aynı düzeyde olması, çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. İş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.

                YAY
                Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Sert tartışmalardan kaçınmak için kendinizi baskıladığınız her an daha da taştığınızı unutmamalısınız. ÇEVRENİZDE değişimler söz konusu.
                Ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündemde. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.

                OĞLAK
                Son zamanlarda sakin fakat düşüncelerinizi dile getirmekten çekinmeyen bir tutum sergilemelisiniz, kendinizi ön planda tutun. KENDİNİZİ ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.
                Partnerinizle gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir günde.

                KOVA
                Kusursuz konuşma ve hitabetinizi doğru kullanabilme sizi beklediğinizden de hızlı tam istediğiniz noktaya taşıyarak sürprizler hazırlayabilir. TAKINTILI yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin yardımınıza ihtiyacı olacağı bir gün.

                    BALIK
                    Karşınızdaki kişinin bir problemi olup olmadığını ya da bir şeyleri sizin abartıyor olabileceğinizi iyi sorgulayarak karar almanız ve tepki göstermenizde fayda var. ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.
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                    Haberler Burçlar 19 Ağustos 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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