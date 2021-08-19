19 Ağustos 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Mars kavuşumu, havacılık konusundaki yatırımları gözler önüne serecek. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının ellerindeki teknik ekipman sayısı da buna paralel olarak artacak. 21. Yüzyıl; "Teknolojiye adapte olan geleceğini inşa eder." diyor.
KOÇ
Duygularınızı baskıladığınız ve bundan bıktığınız bir dönemdesiniz. Gün içerisinde mutlaka eğlenmeyi ve orta tempoda egzersiz yapmayı da unutmamalısınız. YAŞAMINIZIN aktif bir dönemindesiniz.
Özel yeteneklerinizle kendinizi ispat etmelisiniz.
Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de destek vermesini isteyebilir kapris yapabilirsiniz.
BOĞA
Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçerken iş alanında beklediğinizi bulmanız uzun sürebilir. Stresinizi kontrol altında tutarak ilerlemenizde fayda var. KAZANÇLARINIZDA istediğiniz şartların gündeme gelmesi çabalarınızla gerçekleşecek.
Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olacaktır.