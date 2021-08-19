19 Ağustos 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

YAY

Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Sert tartışmalardan kaçınmak için kendinizi baskıladığınız her an daha da taştığınızı unutmamalısınız. ÇEVRENİZDE değişimler söz konusu.

Ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündemde. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.