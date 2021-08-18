18 Ağustos 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Hayat dibi delik bir matara gibidir, içsen de biter, içmesen de… Mars-Chiron iletişimi, 3 Mayıs 1920'de Mars Retrosu'nda kurulan TSK'nın, Kabil Hava Limanı'na Türk askerini gönderip göndermeyeceğine bugünlerin karar vereceğinin altını çiziyor. Aslan burcu Pakistan ile Akrep burcu Türkiye'nin bugünlerde konuşacağı en önemli konu "taliban" olacak.
KOÇ
Duygusal olarak sevilmeyi isteseniz de özgürlüğünüze ve rahatlığınıza da bir o kadar değer vererek kendinizi korumak isteyebilirsiniz. Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz.
Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizden de destek vermesini isteyebilirsiniz.
BOĞA
Nezaket ve zarafetinizin özellikle iş yaşamınızda ilgi çekeceği bir gündesiniz. Stilinizle konuşabilecek ve fark yaratabileceksiniz. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların oluşması, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destek sizi tatmin etmeyebilir.
Fırsatlar konusunda aksilikler olabilir.