18 Ağustos 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

KOÇ

Duygusal olarak sevilmeyi isteseniz de özgürlüğünüze ve rahatlığınıza da bir o kadar değer vererek kendinizi korumak isteyebilirsiniz. Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz.

Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizden de destek vermesini isteyebilirsiniz.