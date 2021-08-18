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    • Burçlar
    • 18.08.2021 08:56
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    • 18.08.2021 08:56
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    18 Ağustos 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    18 Ağustos 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 18 Ağustos 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Hayat dibi delik bir matara gibidir

    Astrogündem: Hayat dibi delik bir matara gibidir, içsen de biter, içmesen de… Mars-Chiron iletişimi, 3 Mayıs 1920'de Mars Retrosu'nda kurulan TSK'nın, Kabil Hava Limanı'na Türk askerini gönderip göndermeyeceğine bugünlerin karar vereceğinin altını çiziyor. Aslan burcu Pakistan ile Akrep burcu Türkiye'nin bugünlerde konuşacağı en önemli konu "taliban" olacak.

    KOÇ
    Duygusal olarak sevilmeyi isteseniz de özgürlüğünüze ve rahatlığınıza da bir o kadar değer vererek kendinizi korumak isteyebilirsiniz. Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz.
    Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizden de destek vermesini isteyebilirsiniz.

    BOĞA
    Nezaket ve zarafetinizin özellikle iş yaşamınızda ilgi çekeceği bir gündesiniz. Stilinizle konuşabilecek ve fark yaratabileceksiniz. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların oluşması, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destek sizi tatmin etmeyebilir.
    Fırsatlar konusunda aksilikler olabilir.

        İKİZLER
        Son zamanlarda kendinize realistik hedefler koymanız beraberinde güçlü bir çekim yaratarak sizi hedeflerinize hızlı yoldan götürebilir. Her şeyi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

        YENGEÇ
        Mantığın sizin için hakim olacağı bugünlerde niyetlerinize sevgi dolu ve mucizevi yollardan da gidebileceğinizin farkına varmalısınız. Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

        ASLAN
        Kariyer planlaması düşünüyorsanız rekabetin olduğunu unutmamalısınız göreceğiniz değer sizi rahatlatmamalı ve çok çalışmayı göze alarak ilerlemelisiniz. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli olmalısınız.

            BAŞAK
            Bugünlerde istek ve arzularınıza giden yolda daha stratejik davranabilirsiniz. İlgi göstermeyi sevseniz de belli noktalarda kendinizi tam konforlu hissetmeyebilirsiniz. Geçmiş tecrübelerinizi pratiğe dökeceksiniz.
            Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için farklı alanlar bulabilirsiniz.
            Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.

            TERAZİ
            Zaman yönetimini oldukça iyi başarabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün bir çok işiniz olabilir ancak hepsinin altından başarı ile kalkabilirsiniz. Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz.
            Çevrenizdekileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz.
            Tansiyonunuza dikkat edin.

            AKREP
            Bugünlerde verimli bir hayat sürebilmenin keyifini yaşayabilirsiniz. Kendinize şans vermeli ve aşırı eleştirel olmaktan kaçınmalısınız. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, verimli birlikteliği sağlıyor. Yakın iş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı çok seviyorsunuz.

                YAY
                Akşam saatlerinde sevdiklerinizle keyifli zaman geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Duygusal açıdan sevdiklerinize güvenmeyi gerçekten isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.

                OĞLAK
                Sosyal açıdan olumlu bir günde olmanızla beraber size karşı sert ve kırıcı tutumlar sergileyebilecek kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.
                Partnerinizle aranızda gelişen durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.
                İkna yeteneğiniz bugün çok yüksek.

                KOVA
                Bugünlerde katılıktan kaçınmalı ve duygusal yönünüzü ortaya koyabilmelisiniz. Dengeyi kibarca bulabilirsiniz. Sevdiklerinizin sözlerine de güvenmelisiniz. Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız.
                Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz.

                    BALIK
                    Mesafenizi yeterince net koyarak gününüzü tamamlamanız gerekiyor. Hayatınızda olumlu değişimlerin gerçekleşmesi sizi motivasyonla ilerlemeye davet edebilir. Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz.
                    Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.
                    Hareketli ve neşeli bir gün olacak.
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                    Haberler Burçlar 18 Ağustos 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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