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    • Burçlar
    • 17.08.2021 08:43
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    • 17.08.2021 08:49
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    17 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    17 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Ağustos 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Ağustos 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Huzursuz bir gündesiniz!

    Astrogündem: Merkür-Plüton etkisiyle, Türkiye literatüründe "sözlük siteleri" olarak adlandırılan sitelere karşı yaptırım konuşmaları gündemi değiştirecek. Önümüzdeki yasama yılında, meclis içerisinde bu konu tartışılsa da gün gelecek tüm siteler özgür olacak.

    KOÇ: AKTİF yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bir çok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkıyorsunuz.
    Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

    BOĞA: YARDIMINIZ gereken olaylar söz konusu olabilir. Planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

        İKİZLER: KAZANÇLARINIZI arttıracak performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız konuşmalar sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecek.

        YENGEÇ: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün.
        Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

        ASLAN: KİŞİSEL olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.
        Aşk hayatınızın size yaşattığı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabilirsiniz.

            BAŞAK: TAVİZ vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecektir. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz oluyorsunuz dikkat.

            TERAZİ: BUGÜN sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.
            Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde, problemlerin üstesinden kolayca gelebileceksiniz.

            AKREP: SOSYAL aktivitenizde canlanma söz konusu.
            Düşüncelerinizi gizliyorsunuz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gündesiniz.

                YAY: KENDİNİZİ kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliğinde olmanız, kazançlarınızla ilgili kararlar almanıza neden olacaktır.

                OĞLAK: YAŞAMINIZI kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.

                KOVA: GEÇMİŞE teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni döneme giriyorsunuz.
                Şartlarınızı benimseme konusunda tereddütleriniz var. İçsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyuta getirmemelisiniz.

                    BALIK: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 17 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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