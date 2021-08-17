17 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Plüton etkisiyle, Türkiye literatüründe "sözlük siteleri" olarak adlandırılan sitelere karşı yaptırım konuşmaları gündemi değiştirecek. Önümüzdeki yasama yılında, meclis içerisinde bu konu tartışılsa da gün gelecek tüm siteler özgür olacak.
KOÇ: AKTİF yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bir çok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkıyorsunuz.
Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
BOĞA: YARDIMINIZ gereken olaylar söz konusu olabilir. Planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.