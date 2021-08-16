16 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Uranüs iletişimi, her yatırımın bir alt metni vardır sözünü hepimize hatırlatacak. İnternet ağlarına olan yatırım, tıpkı elektrik yatırımları gibi elzem hale gelirken bu alandaki firmaların rekabeti farklı bir seviyeye çıkabilir.
KOÇ: İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğü özleseniz de, bunu ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yükleniyorsunuz.
BOĞA: SİZE gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizlemek istiyorsunuz.
Bugünlerde başlattığınız mücadeleden büyük zevk alıyorsunuz.