16 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Uranüs iletişimi, her yatırımın bir alt metni vardır sözünü hepimize hatırlatacak. İnternet ağlarına olan yatırım, tıpkı elektrik yatırımları gibi elzem hale gelirken bu alandaki firmaların rekabeti farklı bir seviyeye çıkabilir.