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    • Burçlar
    • 16.08.2021 08:33
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    • 16.08.2021 08:41
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    16 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    16 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 16 Ağustos 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    16 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Astrogündem: Venüs-Uranüs iletişimi, her yatırımın bir alt metni vardır sözünü hepimize hatırlatacak. İnternet ağlarına olan yatırım, tıpkı elektrik yatırımları gibi elzem hale gelirken bu alandaki firmaların rekabeti farklı bir seviyeye çıkabilir.

    KOÇ: İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğü özleseniz de, bunu ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yükleniyorsunuz.



    BOĞA: SİZE gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizlemek istiyorsunuz.
    Bugünlerde başlattığınız mücadeleden büyük zevk alıyorsunuz.



        İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınızda kimseye güvenmiyorsunuz.



        YENGEÇ: ÇEVRENİZDE otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.



        ASLAN: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.



            BAŞAK: İŞİNİZLE ilgili çalışmaları başlatabilirsiniz.
            Bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla başarıyı kucaklayabilirsiniz.
            Düşüncenizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.



            TERAZİ: DİNGİN yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.



            AKREP: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Değişimlere hazır olun.



                YAY: BUGÜN maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. İhtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.



                OĞLAK: BİLİNÇALTINIZIN sizi sıkan baskılarından uzaklaşmalısınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.



                KOVA: KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, hatanız.



                    BALIK: ÇALIŞMA yaşantınızda alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin verecekleri enerji çok önemli. Baskıcı ve sessiz kalmakla birçok sorunu biriktiriyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 16 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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