14 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: İki iyicil gezegen iletişim kuruyor. Birbirine muhalefet olanlar bile birlik çağrısına dem vurabilir. Pandeminin başladığı günden, bugüne kadar ortaya çıkmayan detaylar ve istatistikler gündeme gelecek.
KOÇ
Son zamanlarda kariyer ve iş bağlamında dikkatsizliklere karşı önlem almalı ve daha dikkatli olmayı tercih etmelisiniz. ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
BOĞA
Karşı cinse veya partnerinize karşı gösterdiğiniz hata sonradan pişman olmanıza neden olabilir. Yolculuklar için uygun bir dönemdesiniz. DUYGUSAL konularda cesur davranışlar içindesiniz. Başakta ilerleyen Mars, kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle kişisel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.