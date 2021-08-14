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    • Burçlar
    • 14.08.2021 08:38
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    • 14.08.2021 08:38
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    14 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    14 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Ağustos 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Muhalefet olanlar bile birlik çağrısına dem vurabilir

    Astrogündem: İki iyicil gezegen iletişim kuruyor. Birbirine muhalefet olanlar bile birlik çağrısına dem vurabilir. Pandeminin başladığı günden, bugüne kadar ortaya çıkmayan detaylar ve istatistikler gündeme gelecek.

    KOÇ
    Son zamanlarda kariyer ve iş bağlamında dikkatsizliklere karşı önlem almalı ve daha dikkatli olmayı tercih etmelisiniz. ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

    BOĞA
    Karşı cinse veya partnerinize karşı gösterdiğiniz hata sonradan pişman olmanıza neden olabilir. Yolculuklar için uygun bir dönemdesiniz. DUYGUSAL konularda cesur davranışlar içindesiniz. Başakta ilerleyen Mars, kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle kişisel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.

        İKİZLER
        Bugünlerde işlerinizle meşgul olmak size çok iyi gelebilir. İşinize özen gösterseniz de negatiflik ya da iniş çıkışlara da hazırlıklı olmalısınız.ARKADAŞ çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir.

        YENGEÇ
        Yurtdışı ya da yolculuk gibi konularda oldukça şanslısınız. Ayrıca dil öğrenmek ya da işinizi değiştirmek herhangi radikal bir konuda uygun bir dönemdesiniz. MADDİ konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

        ASLAN
        İmkanınız varsa biraz uzaklaşabilir ya da en azından yürüyüşlerle kendinizi rahatlatabilirsiniz, yürüyüş veya tempolu egzersiz size oldukça iyi gelecektir. ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.

            BAŞAK
            Var gücünüzü ve iradenizi kullanarak gününüzü güç katarak geçirebilirsiniz. Eğitim alanında oldukça verimli ve yetenekleri keşfetmek için uygun bir gün. ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz.

            TERAZİ
            Ancak geçişleri mümkün olduğunca yumuşak ve yavaş yapmalı, hızlı ve ani hareket etmemelisiniz. Düşünerek adım atmanızda fayda var, temkinli ilerleyin. AŞK yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecek.

            AKREP
            Bir süredir sürdürmek istediğiniz ancak realiteye dökemediğiniz bazı planlarınızı harekete geçirebilirsiniz. YAKIN dostlarınızla birlikte bir araya gelecek, işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.

                YAY
                Strese girmek ya da sorunlar yerine çözümlere odaklanmaya çalışın. Çözüme odaklanmak merdiven basamaklarını daha kolay aşmanıza neden olur. DUYGUSAL davranmaktan kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.

                OĞLAK
                Üzerinizdeki iş yükü sizi strese sokmuş olsa da dostlarınızla bu süreci sarılarak ve verimli geçirmeye çalışın. Sevgiyi kavgaya tercih ettiğiniz sürece kazanacaksınız. MADDİ konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız konular size başarıyı getiriyor. Bugün, özel konumlarınız gündemde. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

                KOVA
                Maddi anlamda da oldukça başarılı olduğunuz ve bereketinizin arttığı bir gündesiniz. Paranızı idareli kullanmayı da hatırlamalı ve dikkat etmelisiniz. BUGÜN çevrenizi olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini çekeceksiniz. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor biliyorsunuz.

                    BALIK
                    Strese girmiş hissedebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara karşı hazırlıklı olun. Streslenmek yerine ya da kırıcı olmak yerine uyarılara dikkat etmelisiniz. İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.
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                    Haberler Burçlar 14 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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