14 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

BAŞAK

Var gücünüzü ve iradenizi kullanarak gününüzü güç katarak geçirebilirsiniz. Eğitim alanında oldukça verimli ve yetenekleri keşfetmek için uygun bir gün. ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz.