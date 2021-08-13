13 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars 9 derecede Başak burcunda hareket ediyor, Satürn'de 9 derecede Kova burcunda geri gidiyor. "Yakan da yandı" diyeceğiz. Bugünden itibaren ülkemizin birçok yerinde eş zamanlı terör operasyonları başlayabilir.
KOÇ
İş ve kariyer fırsatlarını bilinçli olarak deneyimlemek isteyeceğiniz, yeniliklere açık ve enerjisi yüksek bir güne başlayabilirsiniz. DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.
BOĞA
Bugün duygusal konularda verimli bir gün olacak. Alacağınız mesajların net olması sizi daha da ileri gitmeye teşvik edebilir. BUGÜN, hümanist duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.