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    • Burçlar
    • 13.08.2021 09:04
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    • 13.08.2021 09:04
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    13 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    13 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 13 Ağustos 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Ağustos 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yakan da yandı!

    Astrogündem: Mars 9 derecede Başak burcunda hareket ediyor, Satürn'de 9 derecede Kova burcunda geri gidiyor. "Yakan da yandı" diyeceğiz. Bugünden itibaren ülkemizin birçok yerinde eş zamanlı terör operasyonları başlayabilir.

    KOÇ
    İş ve kariyer fırsatlarını bilinçli olarak deneyimlemek isteyeceğiniz, yeniliklere açık ve enerjisi yüksek bir güne başlayabilirsiniz. DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.



    BOĞA
    Bugün duygusal konularda verimli bir gün olacak. Alacağınız mesajların net olması sizi daha da ileri gitmeye teşvik edebilir. BUGÜN, hümanist duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.



        İKİZLER
        Arkadaşlarınızla geçireceğiniz sosyal ve verimli süre hem kafanızı dağıtmanıza vesile olacak hem de kendinizi daha iyi hissedebileceksiniz. BUGÜN, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı yüksek. Yapacağınız konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.



        YENGEÇ
        İnsanların beklentilerini karşılamak isterken daha çok kendinizden harcadığınızı fark etmeniz gereken bir gündesiniz. KAFANIZDA planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.



        ASLAN
        Karşınızdakine duygularınızı açmak ya da kendinizi ifade etmek istediğiniz ve doğru anın geldiğini hissettiğiniz durumlarda cesurca adımlar atabilirsiniz. HIRSLI yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size ilgilerinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.



            BAŞAK
            Problemlerinizin çözüme ulaştığını görerek olumlu bir hissiyata bürüneceksiniz. Aile içerisindeki problemleri çözmek için çaba göstermeniz gerekmekte. YAPTIĞINIZ her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.



            TERAZİ
            Ne istediğinizi bilmeniz gerçekleşme ihtimalini arttırıp süreci de rahatlatacaktır. Çevrenizdeki fırsatların farkına varın. BULUNDUĞUNUZ ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacaksınız. Heyecanlarınız ön planda olacak.



            AKREP
            Çözülemez gibi görünen bazı problemlerinizi olduğu gibi bırakmanın ve nefes alarak zaman kazanmanın daha iyi geldiğini göreceksiniz. ALGILAMA yeteneğiniz güçlü. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.



                YAY
                Duygusal açıdan kendinizi fazla zorlanmış hissedebilirsiniz. Önceliği kendinize vermeniz gerekiyor. Bu yüzden hedeflerinizi iyi belirlemelisiniz. HAK ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceksiniz. Mantığınıza güvenseniz de bazı olaylar, tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.



                OĞLAK
                Duygusal konularda verimli adımlar atmanız berberinde sorumluluk da getirebilir ancak sorumluluk çok istediğiniz bir şey olmayabilir. BUGÜN yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız. Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.



                KOVA
                Kendinizi daha verimli ve cesaretli hissedeceksiniz. Partnerinize olan ilginiz ve sevginiz de onun hoşuna giderek daha romantik bir ilişki yaşamanıza vesile olacaktır. KAZANÇLARINIZDA ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.



                    BALIK
                    Aşk konusunda partnerinizle uyumunuzu derinden hissedeceğiniz. ve bu ilişkiyi yaşamaya çok hevesli olacağınız bir gündesiniz. MADDESEL konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız, olumlu sonuç vermiyor.
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                    Haberler Burçlar 13 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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