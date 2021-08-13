13 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...





KOVA

Kendinizi daha verimli ve cesaretli hissedeceksiniz. Partnerinize olan ilginiz ve sevginiz de onun hoşuna giderek daha romantik bir ilişki yaşamanıza vesile olacaktır. KAZANÇLARINIZDA ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.