6 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Uranüs karesi; "Su uyur, Facebook uyumaz." dedirtecek. 4 Şubat 2004'te Güneş–Neptün kavuşumunda kurulan Facebook'un çalışanlarının aşıdan çok dayatmalarına baş kaldıracağını işaret ediyor. Diğer ayağı WhatsApp ise kullanıcılarına yeni dayatmalar getirebilir.
KOÇ: BUGÜN, mal alım ve satımlarından kaçınmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Arkadaşlarınızla grup aktiviteleriniz söz konusu olacak.
BOĞA: BUGÜN manevi duygularınız maddi durumunuzla paralellik gösterecek. Aşk konusunda; isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemeniz gerekiyor.
İKİZLER: AİLE, aşk ve sevdikleriniz arasındaki dengeyi kolaylıkla kurup oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı biraz körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.