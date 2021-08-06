6 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Uranüs karesi; "Su uyur, Facebook uyumaz." dedirtecek. 4 Şubat 2004'te Güneş–Neptün kavuşumunda kurulan Facebook'un çalışanlarının aşıdan çok dayatmalarına baş kaldıracağını işaret ediyor. Diğer ayağı WhatsApp ise kullanıcılarına yeni dayatmalar getirebilir.

KOÇ: BUGÜN, mal alım ve satımlarından kaçınmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Arkadaşlarınızla grup aktiviteleriniz söz konusu olacak.