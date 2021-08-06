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    • 06.08.2021 08:47
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    6 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    6 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 6 Ağustos 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Ağustos 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sahip olduğunuz malların değeri artacak!

    Astrogündem: Güneş-Uranüs karesi; "Su uyur, Facebook uyumaz." dedirtecek. 4 Şubat 2004'te Güneş–Neptün kavuşumunda kurulan Facebook'un çalışanlarının aşıdan çok dayatmalarına baş kaldıracağını işaret ediyor. Diğer ayağı WhatsApp ise kullanıcılarına yeni dayatmalar getirebilir.

    KOÇ: BUGÜN, mal alım ve satımlarından kaçınmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Arkadaşlarınızla grup aktiviteleriniz söz konusu olacak.


    BOĞA: BUGÜN manevi duygularınız maddi durumunuzla paralellik gösterecek. Aşk konusunda; isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemeniz gerekiyor.



    İKİZLER: AİLE, aşk ve sevdikleriniz arasındaki dengeyi kolaylıkla kurup oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı biraz körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.



        YENGEÇ: CİDDİ bir ilişki için öncelikle zamana ihtiyacınız olacak. Maddi konularda biraz gerilemeler olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi asla bozmamalı.


        ASLAN: AŞK gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak iyi gelecektir. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.



        BAŞAK: MANEVİ duygularla hareket edeceğiniz için, atacağınız her adım, size yoğun başarıların ilk adımlarını verecektir. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız genişleyecek.



            TERAZİ: BU dönem, eğlenceli ve sosyal ortamlarda bulunacaksınız. Doğal, akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek, önemli konumlardaki kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek.



            AKREP: MADDİ konularınız mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi oldukça keyiflendirecektir.



            YAY: KAZANÇLAR konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz. Doğru mantıklarla, olumlu adımlar atacaksınız.



                OĞLAK: ENERJİNİZ oldukça yüksek seyrediyor. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı kendinize çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna girmek üzeresiniz.



                KOVA: YENİLİKLERE ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz size geçen aydan süren parasal gelirlerinizin devamını sağlamak adına kazançlarınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak.


                BALIK: AİLE bireylerinizle yapacağınız ortak kazanç birliği sayesinde, maddi kazançlarınıza katkısı sağlanacak. Aşk yaşamınız tüm yaşam parametrelerinizin önüne geçecek. Yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.
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                Haberler Burçlar 6 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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