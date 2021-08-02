2 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

KOÇ: Ağustos ayının ilk haftası, güzel gelişmelerle birlikte gelecek. Kendine karşı dürüst davranma kararı alacağın bu günlerde, yarım bıraktığın konuların üzerine gitmek isteyeceksin.
BOĞA: Kendi için bir şeyler isteyeceğin veya yapacağın bir ayın ilk haftasındasın. Kararlarını tek başına alırken, çevrenden uzaklaşabilirsin. Kendini bağımlı hissettiğin konularla yüzleşeceksin.
İKİZLER: Hayatını yaşamak için sence de kendini fazla kasmıyor musun? Biraz daha esnek davranacağın bir haftaya girişi yapıyorsun. Gezegen geçişleri aldığın kararları etkilerken, iş konuları gündemine gelebilir.