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    2 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    2 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 2 Ağustos 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    KOÇ: Ağustos ayının ilk haftası, güzel gelişmelerle birlikte gelecek. Kendine karşı dürüst davranma kararı alacağın bu günlerde, yarım bıraktığın konuların üzerine gitmek isteyeceksin.


    BOĞA: Kendi için bir şeyler isteyeceğin veya yapacağın bir ayın ilk haftasındasın. Kararlarını tek başına alırken, çevrenden uzaklaşabilirsin. Kendini bağımlı hissettiğin konularla yüzleşeceksin.


    İKİZLER: Hayatını yaşamak için sence de kendini fazla kasmıyor musun? Biraz daha esnek davranacağın bir haftaya girişi yapıyorsun. Gezegen geçişleri aldığın kararları etkilerken, iş konuları gündemine gelebilir.


        YENGEÇ: Pratiklik ve hız kazandığın bir hafta ile yeni Ay'a merhaba diyorsun. Yavaş davrandığının farkına varman, hayatına heyecan katabilir. Geçmişe takılı kalmayacaksın ama neler yaşadığını da unutmayacaksın.


        ASLAN: Kontrolü tuttuğun süre içerisinde mutlu olduğunun farkındasın. Bu mutluluğu kaybetmek istemezsin değil mi? Sürekli olarak yeni planlar yapacağın bu hafta perşembe günü senin için öne çıkabilir.

        BAŞAK: Hayatının her alanıyla yakından ilgilenirken, kendine duyduğun güven artıyor. Artan tempon, dinlenme isteğini de beraberinde getirebilir ama emek verdiğin konularla ilgili gelişmeler çalışma şevkini de artırabilir.


            TERAZİ: Bolca kendine vakit ayıracağın bu hafta sorumluluklarını bir kenara bırakmak isteyebilirsin. Bedenine özen gösterirken, beslenme konusu da öne çıkacak. Hayatın akışına ayak uyduracaksın.


            AKREP: Cesaretini kıran, kendini kötü hissetmene sebep olan konularla mücadele içerisindesin. Duyguların ve mantığın arasında kalabileceğin olaylar yaşarken, doğrularından vazgeçmek istemeyeceksin.


            YAY: Parlamaya hazır mısın? Güneş sana iyi gelecek, hayatına ufak dokunuşlarda bulunacaksın. Değişim rüzgarları hayatının her alanında eserken, karşılaştığın olayları da farklı bakış açılarıyla ele alacaksın.


                OĞLAK: Kendinle yüzleşmeye hazır mısın? Bu hafta çoğu kez kendini aynanın karşısında bulabilirsin. Aklına takılan konularda, cevabı beklemektense harekete geçeceksin.


                KOVA: Seni sen yapan detayları görmezden gelemezsin. Bu detaylardan hiçbir şekilde ödün vermeyeceksin. Sezgilerine güvenirken yanılmadığını, fark edeceksin. Elde ettiklerin için şükretmesini bile ceksin.


                BALIK: Sakinlik yaşam motton oluyor. Artan tempon seni kaçamak yapmaya itebilir. Aylardır artan sorumluluklarından kısa süreliğine de olsa uzaklaşacaksın.
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                Haberler Burçlar 2 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...